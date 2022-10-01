更多編輯台推薦新聞：
LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明
科技

LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本職業摔角傳奇豬木病逝 享壽79歲
首頁 / 兩岸
中共20大
新聞專題
中共20大1/47
首頁 / 兩岸

李克強：貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略

2022/10/1 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國國務院總理李克強昨天談及兩岸關係時強調，要全面貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨分裂和外部勢力干涉。

據央視新聞聯播9月30日報導，中國國務院在人民大會堂舉行國慶招待會，中共7常委及國家副主席王岐山等黨與國家領導人近500名中外人士與會。

李克強致詞時除了向中國各族人民致以節日祝賀，也向「港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以親切問候」。據報導，在北京的部分台灣人士也參加了招待會。

在談及台灣問題時，李克強說，「我們全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業」。

港澳部分，李克強表示，堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強指出，今年將召開中共20大，「這是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

他說，今年在中國發展歷程中極不尋常。面對複雜嚴峻的國內外形勢，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，各項事業取得新成績。這殊為不易。

他也提及中國大陸經濟，指出推動中國經濟行穩致遠要著力穩住經濟基本盤，「我們有力應對超預期因素衝擊」，及時果斷頒布穩經濟相關政策。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111001

李克強
會見多國使節 李克強：中國開放大門只能擴大 穩經濟大盤 李克強：推動政策在第4季全面落地
王岐山
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議 美媒：英方大轉變 准許中代表團瞻仰女王靈柩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共20大前收緊輿論 官方掃蕩社群8萬多筆謠言