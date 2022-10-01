李克強：貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略

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（中央社台北1日電）中國國務院總理李克強昨天談及兩岸關係時強調，要全面貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨分裂和外部勢力干涉。

據央視新聞聯播9月30日報導，中國國務院在人民大會堂舉行國慶招待會，中共7常委及國家副主席王岐山等黨與國家領導人近500名中外人士與會。

李克強致詞時除了向中國各族人民致以節日祝賀，也向「港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以親切問候」。據報導，在北京的部分台灣人士也參加了招待會。

在談及台灣問題時，李克強說，「我們全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業」。

港澳部分，李克強表示，堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強指出，今年將召開中共20大，「這是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

他說，今年在中國發展歷程中極不尋常。面對複雜嚴峻的國內外形勢，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，各項事業取得新成績。這殊為不易。

他也提及中國大陸經濟，指出推動中國經濟行穩致遠要著力穩住經濟基本盤，「我們有力應對超預期因素衝擊」，及時果斷頒布穩經濟相關政策。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111001