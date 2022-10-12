中共19屆七中閉幕 強調兩個確立通過黨章修正案

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（中央社記者邱國強北京12日電）中共19屆七中全會今天閉幕。根據會議公報，會中全面肯定總書記習近平本屆任期5年來包括「抗擊疫情人民戰爭」、實現「第一個百年奮鬥目標」等成就，並通過了黨章修正案。

新華社報導，中國共產黨第19屆中央委員會第七次全體會議9至12日在北京舉行。會中一如預期，討論並通過了黨章修正案、習近平將在中共20大進行的報告、19屆中紀委將在20大進行的報告等3份文件。並指「兩個確立」反映了「全黨全軍全國各族人民共同心願」，對推進「中華民族偉大復興歷史進程」具「決定性意義」。

上述文件討論前，習近平及中央書記處書記王滬寧分別就自己的報告及黨章修正案，向全體與會者作說明。而會議還分析了「當前形勢和任務」，深入討論了「若干重大問題」，為召開中共20大「作了充分準備」。而會議同時決定，中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）將於16日在北京召開。

傍晚發表的中共19屆七中全會公報顯示，全會對習近平第2個5年總書記任期的治績，給予高度評價，並在總結這5年的工作時「一致認為」，這5年是「極不尋常、極不平凡」的5年，並細數「以習近平同志為核心的黨中央」5年來的治績。

這些治績包括，「統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展」；統籌發展和安全；堅持「穩中求進」工作總基調；全力推進「全面建成小康社會」進程；「蹄疾步穩」推進改革；扎實推進「全過程人民民主」；全面推進「依法治國」；集中力量實施「脫貧攻堅戰」等。

同時還有「堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定」；大力度推進國防和軍隊現代化建設；全方位開展「中國特色大國外交」；全面推進「黨的建設新的偉大工程」等。

全會強調，19屆黨中央「如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程，向第二個百年奮鬥目標進軍」。

就外界爭議的防疫，全會提到，19屆黨中央「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

全會並對台灣及香港議題聲稱，19屆黨中央「堅持一個中國原則和『九二共識』，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力」；依照憲法和「基本法」有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現「由亂到治的重大轉折」。

全會提到，5年來「以習近平同志為核心的黨中央」審時度勢、守正創新，「敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰」，「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就」。

全會強調，中共大以來5年黨和國家事業的重大成就，是在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下、在「習近平新時代中國特色社會主義思想」指引下，全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。

而黨「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」（兩個確立），反映了全黨全軍全國各族人民「共同心願」，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

因此，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍，全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，為「全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興」而團結奮鬥。

另外，全會並決定遞補中央候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員。並確認中央政治局開除傅政華、沈德詠、李佳、張敬華等人黨籍的處分，以及撤銷李佳黨內職務的處分。

但公報並未公布新修正的黨章內容。依慣例，具體條文將在中共20大時公布。（編輯：張淑伶）1111012