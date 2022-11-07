恆大財務困境難解 售香港住宅地換200億還債

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（中央社台北7日電）中國恆大債務纏身超過2年，始終無法從泥淖中脫身。根據恆大最新公告，一塊位於香港元朗的質押土地被資產接管人以6.37億美元（約新台幣203億元）出售，所得將用於償還恆大債務。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現，試圖填補巨大財務缺口，但這一年來多支債券利息延遲給付形成暴雷情形，不但使債權人心慌，也令市場信心崩盤；加上來自官方指示「保交樓」的政治壓力，使得恆大的財務問題一直難解。

據香港01、財聯社報導，恆大昨晚發布公告，一塊位於香港元朗、未開發的住宅用地由資產接管人出售，金額為6.37億美元。出售所得款項將用於償還這項專案的財務義務，包含欠款、貸款等。

根據公告，這筆交易將造成約7.7億美元的虧損，且未透露買家。

報導引述公開資料表示，這塊土地是恆大於2019年以47.5億港元價格從恆基地產購入，包括改地契及補地價在內，恆大在這個項目投注的總成本超過89億港元，總占地約223.25萬平方英尺（約6萬2700坪）。

報導稱，恆大曾於2021年8月間在市場上為這塊土地尋找買家，當時開價80億港元（約新台幣326億元）。

另據港媒日前報導，恆大集團主席許家印已出售位在香港的豪華別墅，以解決債務危機。許家印在香港太平山頂擁有3間單幢別墅，其中1幢已被銀行接管，另兩間則抵押給財務管理公司。

香港灣仔中國恆大中心商業辦公大樓則於日前公開招標，並於10月31日中午截標。目前尚未傳出成功出售的消息。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111107