維安氛圍下 香港連續5年沒有五一遊行

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（中央社記者張謙香港2日電）昨天是「五一」勞動節，但在維安的氛圍下，香港沒有工會及相關團體舉行維護勞工權益的遊行，而這已是香港連續5年沒有「五一」遊行。

大致而言，過往每年「五一」勞動節，本地都會有工會或相關團體舉行遊行，提出各種涉及勞工及民生的訴求，而這些工會有來自泛民主派，也有來自親政府的建制派。

但自2020年起，香港已連續5年沒有工會及相關團體如常並依法舉行大規模遊行。外界普遍認為，這與香港近幾年極端的維安氛圍有關，包括香港國安法的實施。

對於香港數年沒有「五一」遊行，沒人為基層勞工反映權益，泛民的社會民主連線昨天到政府總部請願，對此表示遺憾；社民連主席陳寶瑩向媒體透露，即使這次請願，警方也曾詢問他們能否改期，不要在「五一」當天進行。

她表示，社民連堅持在「五一」勞動節表達勞工訴求，而政府昨天也有派人接收請願信。

親政府的工會聯合會今年也沒有舉行遊行，改為邀請多名高層官員深入基層，比如與餐廳員工交流、慰問清潔工及保安等。（編輯：廖文綺）1130502