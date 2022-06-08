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中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

2022/6/8 10:53（6/8 11:07 更新）
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中央社「每週好書讀」8日全新改版上線，除每週推介5本新書外，新增名人推薦書單及文學獎、好書獎等內容。（圖取自中央社每週好書讀網頁cna.com.tw/Proj_GoodBook）
中央社「每週好書讀」8日全新改版上線，除每週推介5本新書外，新增名人推薦書單及文學獎、好書獎等內容。（圖取自中央社每週好書讀網頁cna.com.tw/Proj_GoodBook）
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（中央社台北8日電）台北國際書展7日閉幕，中央社「每週好書讀」8日全新改版上線，接力推廣閱讀，除每週推介5本新書外，新增名人推薦書單及文學獎、好書獎等內容，以豐富多元的資訊、清爽簡潔的版面，帶領讀者品閱書香新視界。

中央社「每週好書讀」2009年上線，十多年來每週推薦好書，從不間斷，累積至今已逾3200本書介，為讀者在茫茫書海中，挑選各類好書，讓閱讀的種子生根萌芽，成為讀者生活中不可或缺的心靈力量。

此次改版從讀者的角度出發，以更現代化的簡潔設計，更流暢的閱讀動線，呈現每週最新推介的5本好書，除介紹基本資訊外，也摘錄精采文章試閱，並透過靈活的版面編排，推介更多精采獨特的圖文書、漫畫書及繪本等，以饗讀者。

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根據國家圖書館今年公布的最新統計資料，2021年台灣新書出版數量高達5萬7710種，在茫茫書海中，如何挑選好書，常讓讀者毫無頭緒，「每週好書讀」特別新增名人推薦書單訊息，蒐集政治、財經、藝文、教育等各界名人推薦書單，透過資深文青精選好書，分享更多不同的閱讀體驗。

此外，「每週好書讀」（https://www.cna.com.tw/Proj_GoodBook）也新增文學獎及好書獎報導，報導書迷最關心的文學獎及好書獎揭曉訊息，以更豐富的資訊，打造專屬愛書人的園地。1110608

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