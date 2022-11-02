文總推國軍版「匠人魂」 守航人林辰榕保家衛國[影]

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中華文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作推出國軍版「匠人魂」影片「守航的人」，主角為陸軍航空基地勤務廠光電派修所領班林辰榕士官長。（文總提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）俄烏戰爭讓國際局勢動盪，台灣安全防衛備受矚目，文總與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版「匠人魂」影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠光電派修所領班林辰榕士官長。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，林辰榕士官長負責AH-1W眼鏡蛇直升機與OH-58D奇奧瓦偵察直升機的光電射控系統保修，是守護飛航安全的守航人，更是捍衛家園的國軍匠人。

文總指出，林辰榕士官長已服役15年，最初學習的系統為AH-1W，曾支援維修AH-64E阿帕契直升機，對OH-58D也有相當了解，多年來參與保修的架次早已數算不清。對他來說，每個步驟都要符合規範，每個工項都要確實完成，近乎苛求的態度，源自對工作的使命感，因為他深知直升機的保修攸關飛安，這便是他嚴以律己完成每一次任務的匠人精神。

文總表示，林辰榕士官長在同事眼中，是有著專業及熱忱的工作狂，對國人而言，是守護家園的國軍匠人。他在影片中受訪時也分享自己的工作態度，「對工作有熱忱，才能不斷地投入。投入愈多，才愈能專精，愈知道自己的不足，再去學習精進，讓自己更好。」

文總秘書長李厚慶表示，「匠人魂」一直都很希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，「國軍是國家不可或缺的重要職業，很榮幸『匠人魂』的拍攝計畫，能夠透過影片，記錄並凸顯國軍對守護家園的匠人精神與貢獻」。

影片來源：中華文化總會

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這集由文總出品，為求專業性，特與國防部軍聞社合作，由郭家良、謝宏檜、陳彥樺、呂尚俞等人負責製片、攝影、收音、剪輯等製作及後製工程。

文總表示，「匠人魂」影片「守航的人」感謝文化部、外交部、中華電信、彰化銀行、國防部政治作戰局、國防部軍聞社、陸軍司令部、陸軍後勤指揮部、陸軍航空基地勤務廠等單位的協助，即日起可至文總網站、Facebook專頁及YouTube頻道觀賞。（編輯：張雅淨）1111102