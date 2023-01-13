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詩壇耆宿白萩逝世 文化部將頒發旌揚狀

2023/1/13 21:37
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（中央社記者邱祖胤台北13日電）詩人白萩1月11日於高雄逝世，文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示文化部將頒發旌揚狀，表彰白萩一生致力詩藝，為台灣詩壇帶來開拓與創新的精神。

文化部發布新聞稿說明，白萩本名何錦榮，1937年生於台中，畢業於省立台中商職高級部。曾任職台灣省教育廳、省立台中農學院，也曾經營家具、廣告、室內設計、出版等公司。1952年起投身文壇，創作以詩為主，兼及論述；1955年以「羅盤」一詩獲中國文藝協會新詩獎，被譽為天才詩人，此後在商務之餘仍創作不輟。

白萩曾獲吳三連文藝獎、台中市大墩文學獎文學貢獻獎、台灣新文學貢獻獎等獎項，著作有「蛾之死」、「天空象徵」、「香頌」等詩集。1971年出版「白萩詩選」，至2021年仍由出版社持續再版，足見其詩作經典地位。

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新聞稿指出，白萩生於日治時期，成長時正逢台灣文化、政治、經濟、社會急遽變化，生活所使用的語言也從台語、日語轉換到漢語，而白萩能夠快速掌握語言的形式，並進一步突破框架，詩作不僅意象鮮明，更具備敏銳的現實觀察及批判，於詩壇備受推崇。

新聞稿指出，白萩以詩藝崛起的年代，正是台灣現代詩百花齊放的時期，他先後參與「藍星詩社」、「現代派」、「創世紀詩社」，至1964年與林亨泰等人共組「笠詩社」，與台灣戰後詩壇最具代表性的團體都有淵源，但他的作品卻不曾受限，在形式與題材上皆不斷蛻變，勇於革新，論者認為白萩是一位集大成者，同時也是一位重要的開拓者。（編輯：陳政偉）1120113

#白萩生
#文化部長
#台灣
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