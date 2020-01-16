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寶佳集團持股東元比重逾14% 續為第一大股東

最新更新：2020/01/16 17:26

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，到13日對東元持股比重提升到14.48%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

東元日前公告寶佳資產管理持股比重，從上一次公告的9.95%調整到9.9%，持股總數約1億9481萬1000股；嘉源投資持股增加到8923萬8000股，持股比重從上一次公告的3.38%增加到4.54%；另外源通投資持股維持在80萬股，持股比重0.04%。

東元指出三位聯合申報人從1月1日到1月13日止，經由集中市場交易買進方式取得2186萬股，合計持有東元2億8484萬9000股，持股比重提升到14.48%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股。市場人士指出，寶佳集團持續是東元第一大股東。

根據公告，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資從去年2月26日起陸續從交易市場取得東元股權。

對於寶佳集團持股東元持續增加，東元集團會長黃茂雄日前指出，大家都是好朋友，東元集團務正業，不會想東想西，任何投資人都歡迎。

東元股價今天走堅，終場收在26.55元，小漲0.76%，成交量2591張。外資法人今天買超東元1113張，外資法人已經連續2個交易日買超東元2929張。（編輯：趙蔚蘭）1090116

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