台股反彈醞釀築底 分析師：提防陸股開盤恐跌

（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天收在11495.1點，反彈逾70點，分析師認為，財政部長信心喊話奏效，加上亞股回穩，醞釀築底氣氛，只是市場仍提防預計陸股下週開盤跌勢；不過，看好市場資金充沛，今年台股仍有新高可期。

台股今天開高震盪，早盤反彈大漲逾170點，加權股價指數終場上漲73.36點，收在11495.1點，漲幅0.64%，成交值1752.77億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，財政部長信心喊話奏效，加上台股昨日跌勢在亞股僅次於港股，今天在亞股相對回穩下，就出現反彈機會，但在反彈過程中，市場仍會憂心下週陸股開盤還會有心理衝擊，只能說目前醞釀築底氣氛，但還沒有見到真正的底部出來，不應過度偏多操作。

針對陸股走勢，簡伯儀表示，觀察陸股期貨表現，市場預料下週開盤會走跌。目前觀察武漢肺炎病例新增速度趨緩，希望休假期間能有疫情相關的好消息，陸股有機會跌幅收斂。

他指出，目前市場均關注疫情重大利空，唯一利多應是資金行情還是比較寬鬆，短線可關注基期低的族群如面板、DRAM、寒假概念股如遊戲股等。

群益投信表示，市場普遍預期疫情仍在高峰期，武漢1月23日封城，按照7至14天潛伏期，2月8日元宵節前後是確診數高峰期，短期上市場趨於謹慎。

群益觀察，2003年SARS疫情期間，台股跌幅10%左右，台股高低點落差約20%；台股30日單日大跌5.75%，市場恐慌情緒釋放不少，加上本次全球防疫措施相對嚴格謹慎，相關影響可望降低。

從資金面來看，群益指出，觀察中長期，美國聯準會（FED）在內的全球央行仍力行寬鬆政策，整體市場資金充沛、景氣仍為溫和復甦；台灣受惠政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，不論實質景氣面、企業資本投入，及金融市場投資氛圍較為正面，2020年台股仍可望挑戰新高。（編輯：楊玫寧）1090131