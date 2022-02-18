電子傳產動能強勁 去年製造業產值16兆元攻頂創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北18日電）經濟部今天表示，電子與傳產動能續強，帶動110年第4季製造業產值達新台幣4兆3156億元，再創歷年單季新高，年增25.03%，也是連5季正成長，並一舉推升全年產值達16兆756億元，寫歷史新高紀錄，年增26.31%。

統計處表示，在全球經濟穩健成長、終端需求增溫、國際原物料價格位居高檔、新興科技應用熱絡及數位轉型接續拓展、供應鏈失衡狀況好轉等5因素下，去年第4季製造業產值及全年產值雙創新高。

統計處指出，若剔除價格因素，單純就產量觀察，去年第4季製造業生產指數為140.58，創歷年單季新高，較109年同季成長11.17%，自108年第3季以來，仍維持正成長。

就主要業別觀察，電子零組件產業第4季產值為1兆2728億元，續創歷年單季新高，為推升製造業產值成長的主要貢獻，年增20.14%；全年為4兆7495億元，也締造歷史新猷，年增20.64%。

其中，積體電路業受惠5G、高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片接單暢旺，帶動晶圓代工、記憶體等產能滿載，加上漲價效益發酵，第4季產值攀升至5894億元，續創歷年單季新高，年增25.85%；全年為2兆1094億元，年增21.01%。

液晶面板及其組件業則因IT、電視等大尺寸面板需求延續，第4季產值為2216億元，年增8.34%；全年為9167億元，年增26%。

電腦電子產品及光學製品業第4季產值為2529億元，較109年同季增加13.62%，為連續15季正成長，主因是儲存裝置需求強勁、廠商擴充國內產能，加上供應鏈缺料問題緩解，部分訂單遞延生產，帶動固態硬碟、伺服器、電視機、無線通訊設備等產值成長；全年則為9093億元，年增10.39%。

傳統產業方面，基本金屬業第4季產值為5064億元，較109年同季增加54.05%，統計處分析，主要是營建及機械等下游產業需求熱絡，帶動鋼價續強，此外，109年同季國內鋼鐵大廠高爐及熱軋產線歲修，比較基期偏低；全年則為1兆8372億元，年增53.03%，產值與增幅雙創新高。

化學原材料業第4季產值為5418億元，較109年同季增加40.28%，石化及塑膠原料受惠終端需求熱絡，價量齊揚；全年為2兆528億元，年增53.26%。

機械設備業則受惠半導體、5G相關產業、自動化設備等訂單持續增溫，第4季產值為2091億元，寫歷年單季新高，年增21.21%；全年產值為7750億元，同創歷年新高，年增25.62%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

汽車及其零件業則受制於車用晶片短缺，以及柴油重車六期環保法規全面施行，影響部分車款買氣，第4季產值為1022億元，年減3.87%；全年則為3950億元，年增15.31%。

展望未來，隨各國疫苗接種普及率提升、基礎建設積極推動，以及數位創新科技應用持續推展，全球景氣續呈正向成長，可望維繫台灣製造業生產增長動能；不過變種病毒、供應鏈失衡、貨運塞港等風險持續干擾全球經濟，恐影響國內生產成長力道，需持續密切觀察並妥為因應。（編輯：潘羿菁）1110218