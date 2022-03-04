投信：台股3月上半以盤待變 盤越久反彈越強

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）俄烏局勢混沌未明，台股今天下跌近200點，週線則上漲84.34點，漲幅0.48%。投信法人表示，俄烏情勢持續左右台股，加上美國聯準會（Fed）即將升息，預估台股3月上半「以盤待變」，盤越久反彈越強。

央對於外資持續賣超台股，投信今天依舊買超新台幣17.81億元，連續23個交易日加碼台股，成為台股最強的多頭後盾。

新光投信董事長劉坤錫表示，目前俄烏局勢混沌未明，市場擔憂國際對俄國制裁是否升高，以及戰事有無擴大，烏克蘭核電廠受到攻擊的消息，造成台股今天回跌近200點。

劉坤錫分析，俄烏戰爭開打至今，雙方對戰結果仍未明朗，台股陷入區間盤整，市場心態以拖待變，資金持續觀望；唯台股盤整越久，後市反彈可能力道越強，建議投資人趁戰情膠著階段提早布局，才能享受股價低接的甜蜜買點。

觀察歷史經驗，他指出，過去戰爭爆發後，台股中長線多會出現一波反彈行情，台股關鍵仍是看俄烏戰情持續多久，但最大的衝擊已過，台股3月有機會重開機。

劉坤錫表示，3月聯準會將召開利率決策會議，將影響台股後市，日前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會提到，聯準會將在3月啟動升息，唯幅度仍未確定。假使未來聯準會升息步調，符合市場預期，例如在2碼以內，市場將重新解讀為利空出盡，對台股可望再添柴火，現階段台股盤整越久，後市反彈的力道越值得期待。

復華投信投研團隊指出，參考過去經驗，除非地緣政治事件使原油供給顯著減少，否則對金融市場的影響可能相對短暫。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，近期大盤多次利空測試，但投資信心逐漸恢復。現階段台股本益比僅14倍多，為過去10年歷史區間下緣，加上今年以來台股下跌幅度小於國際股市，高殖利率亦提供下檔保護，投資價值浮現。預期待利空淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。

產業方面，日盛團隊表示，半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，可持續關注。（編輯：楊蘭軒）1110304