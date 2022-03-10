iPhone組裝助攻 法人估鴻海今年獲利拚高看逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海今年營運備受關注，外資法人指出，鴻海今年在蘋果iPhone組裝比重可到67%至69%，加上企業雲端伺服器組裝看佳，旗下工業富聯取得新專案助攻，預估鴻海今年業績獲利逐季成長，目標衝新高。

蘋果9日推出新平價iPhone SE，市場預期鴻海仍是主要組裝代工夥伴，日系法人先前報告預估，蘋果今年下半年將推出2款6.1吋和6.7吋中低階版iPhone 14以及2款6.1吋和6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種，美系外資法人8日報告預期，鴻海今年在iPhone整體組裝比重可到67%至69%。

觀察鴻海在雲端伺服器營運，美系外資法人指出，鴻海今年在美系客戶雲端服務供應商（CSP）產品可持續成長，關鍵零組件供應改善，帶動今年鴻海企業伺服器業績估成長17%至19%，今年企業伺服器業績占鴻海集團業績比重將提升至23%至25%。

外資法人指出，鴻海集團旗下工業富聯持續獲得美國和中國CSP客戶的新專案，帶動集團在全球CSP伺服器組裝市占率提升至22%至24%，

展望鴻海今年車用零配件業績，外資法人預估，鴻海今年業績可站上新台幣200億元，鴻海布局電動車持續按照計畫，長期將是集團主要營運動能，預估到2023年，電動車業績將顯著貢獻。

展望鴻海今年營運，外資法人指出，須留意原物料價格上漲、供應鏈和物流是否順暢、以及產能重新調整等因素，預估今年鴻海集團業績目標超過新台幣6.2兆元續創新高，代表本業的營業利益估近1745億元、續創新高，獲利逼近1500億元拚新高，每股純益目標10.8元，今年業績獲利可呈現逐季成長態勢。

鴻海日前指出，正面看待第1季季節性表現，預期第1季業績較去年同期略持平，密切觀察地緣政治情勢變化、疫情、通膨及整體供應鏈情況。（編輯：趙蔚蘭）1110310