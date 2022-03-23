東元首季三大事業群看佳 年底印度電動車新產線量產

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）東元電機預估第1季三大事業群營收均可年成長兩位數百分點，機電事業群訂單超過目標，台灣物流運輸電動貨卡預計第4季交車，年底前正式上路；今年底前印度電動車新產線量產。

東元今天下午舉行線上法人說明會，展望第1季營運，東元總經理連昭志預估，機電事業營收較去年同期成長18%至22%，智慧能源營收年成長12%至16%，智慧生活營收年成長25%至29%；東元首季整體經常性營業毛利率預估區間在22%至26%。

連昭志指出，目前三大事業群取單正向，其中機電事業群取單比例超過100%、已超越預算目標，今年整體毛利率樂觀看待。

在智慧能源儲能系統布局，連昭志表示，除已完成PCS國產化生產目標，也積極參與台電儲能示範案工程競標，在民間自建儲能方面，東元也取單達6MW，並與多家業者合作。

在智慧能源太陽能，東元已完成自建太陽能7.1MW，總取單規模已達11.4MW；在離岸風電，東元去年取得包含海龍陸域降壓站的統包工程，離岸風電的陸上變電站取得1.944GW，市占率約35%。

在機電系統電動車布局，連昭志表示，台灣市場正進行運用在物流運輸的3.49噸電動貨卡整車測試，預計第3季通過車輛研究測試中心（ARTC）測試、預計第4季交車，今年底前正式上路。

亞洲電動貨卡市場方面，連昭志指出，印度政府預計將於4月公布補助政策，目前東元已送樣給2家車廠測試，等到今年底前印度產線量產，可開始供貨，其中1家車廠首批有500輛訂單；至於歐洲市場，東元也已送樣測試。

在電動巴士布局，連昭志表示從2021年起，已接到近200套動力系統訂單，待客戶新廠成立，預期訂單將明顯增加；此外東元透過合作車廠，分別開拓日本及泰國市場；在設計製造在台灣（DMIT）計畫，東元目前已獲4家至5家車廠採用並設計成車，預期2023年產生貢獻。

東元去年第4季機電系統業績占比約50.6%，智慧能源占比約15.8%，智慧生活占比約26.6%；去年全年機電系統占比約51.1%，智慧能源占比約13.4%，智慧生活占比約26.6%。

東元去年機電系統營收年增成長13.5%，主要受惠全球工業產品需求量大增，中國大陸市場馬達及自動化業務、以及歐洲子公司Motovario營收持續成長；去年智慧能源營收年增19.4%，主要是東元電機工程收入成長，包括離岸風場陸上變電站工程及IDC機房等案。

東元去年智慧生活營收年成長13.3%，主要是東元電機家電部門營收成長；此外受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，電商購物需求增加，帶動宅配通物流業務；另外東捷受惠數位轉型需求持續增溫、以及企業資源規劃（ERP）專案開始認列營收所致。（編輯：楊蘭軒）1110323