全球人壽兩缺失 金管會開罰120萬元

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（中央社記者張璦台北25日電）金管會今天針對全球人壽兩大缺失，包含辦理銷售投資型保險商品作業，合作保險代理人及業務員未在客戶投保前，充分告知相關風險等情事，違反保險法相關規定等，依法合計核處罰鍰新台幣120萬元。

金管會今天指出，全球人壽對於客戶投保所繳交保費的資金來源為解約、貸款或保險單借款保件，未在銷售後、承保前辦理對客戶的電訪作業，及電訪時未向客戶明確告知最大可能損失金額，與保險法規定不符，因此依法核處罰鍰60萬元。

同時，金管會表示，全球人壽的合作保險代理人及其業務員，未在客戶投保前充分告知投資型保險商品相關投資風險，顯示全球人壽有未確實要求及確認，合作保險代理人及業務員遵循保險法授權訂定的「保險業招攬及核保理賠辦法」等情形，因此依法核處罰鍰60萬元。

此外，金管會依保險法對全球人壽提出5項糾正；第一，全球人壽有因投資型保險商品不定期彈性繳費帳務，處理流程控管不完備，致未依保單條款約定日期投入的情事，有礙健全經營之虞。

第二，全球人壽對未提供利害關係人的異常申報態樣案件，有未建立資料庫完整性的檢核機制情事，不利公司辦理利害關係人交易控管作業的完整性。

第三，全球人壽辦理對保險業務員及保戶基本資料的建檔作業，經查有諸多錯誤情形，不利於公司辦理保戶及業務員聯絡資訊的檢核比對作業；另辦理防制洗錢的客戶姓名及名稱檢核作業，經查有核心作業系統帶入防制洗錢系統的客戶資料建檔錯誤情事，不利辦理客戶姓名及名稱檢核作業。

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第四，全球人壽對身心障礙者投保的未承保案件通知內容，未說明被保險人因何種因素，致未能符合承保條件，與「保險業承保身心障礙者處理原則」第4點規定不符。

第五，全球人壽有物聯網設備弱點掃描範圍欠完整，及尚未與物聯網設備供應商簽訂資訊安全相關協議，以明確約定雙方責任情事，不利於物聯網設備資訊安全管理；另有對個人電腦安裝的應用軟體範圍不足，致個人電腦安裝存有資安漏洞軟體未予修補情事。（編輯：蘇志宗）1110725