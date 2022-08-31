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台股未破低點再登萬五 分析師：重回反彈軌道

2022/8/31 19:33
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（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天開低走高，未破週一重挫低點，終場大漲141點，收在15095.44點，分析師表示，台股表現優於美股，終場也收復5日線，意味著台股已擺脫震盪格局，正式重返反彈軌道。

台股加權指數今天以14912.12點開低後，迅速下探14874.33點，跌近80點，未破週一重挫低點，隨後跌勢收斂，盤中受到美股期貨上漲拉抬，台股指數翻紅，終場大漲141.81點，收在最高15095.44點，一口氣收復萬五關卡、季線與5日線，月線也收紅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中受到美國期貨翻紅激勵，加上櫃買OTC凝聚人氣、權值股台積電拉抬，還有月底作帳行情以及尾盤生效的MSCI「兩降一升」影響不大，激勵指數大漲收紅，且終場成功收復10590點5日均線，意味著台股擺脫週一重挫的震盪格局，正式重返反彈格局。

本土分析師也指出，台股今天早盤低點來到14874點，並未跌破週一重挫的低點14843點，就預示著台股表現會優於美股，來自於台股本益比低、殖利率高，修正壓力上比美股小，且美股本波修正以原物料和油價相關股票為主，台股今天收紅K棒，重回反彈軌道。

展望後續，兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股今天翻紅大漲，主要來自市場對9月料將升息3碼的利空已相對消化，但市場對於明年經濟衰退加上升息腳步不會放緩所造成的「基本面」、「資金面」雙利空仍舊抱持擔憂態度，導致台股雖回到反彈格局，但未來還是很難真正放量大漲。

觀察法人動態，黃國偉說明，只要新台幣兌美元持續貶值，外資仍然會對台股抱持保守態度，政策面雖有加持台股，但恐仍呈現「外資冷、內資也沒有非常熱」的狀態，不過技術與籌碼面漂亮的個股，近期仍然很有表現機會。（編輯：楊凱翔）1110831

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