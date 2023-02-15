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首場媒體議價公聽會 Google、Meta缺席採書面參與

2023/2/15 16:16（2/15 18:34 更新）
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民進黨立委范雲（前左6）、張廖萬堅（前左5）、林楚茵（前左7）等15日在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請各界代表與會，交流意見。中央社記者徐肇昌攝 112年2月15日
民進黨立委范雲（前左6）、張廖萬堅（前左5）、林楚茵（前左7）等15日在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請各界代表與會，交流意見。中央社記者徐肇昌攝 112年2月15日
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（中央社記者蘇思云台北15日電）立委今天召開國內首場數位平台與新聞媒體議價法案公聽會，但兩大數位平台Google跟Meta都缺席，Google書面資料指出期待公私協力，找出台灣專屬發展模式，Meta則僅提到跟事實查核中心合作，陸續推出創作者培訓計畫。

3位民進黨立委范雲、張廖萬堅及林楚茵今天召開「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議和法案公聽會，包括報業公會、衛星公會、全國傳播媒體產業工會、記者協會代表與多位專家學者都出席發言；不過，外界關注的兩大數位平台Google跟Meta代表都缺席。

兩大平台今天僅提供書面資料，其中Google提供3份資料，包含Google如何與新聞生態系統攜手合作、台灣新聞媒體展望、針對公聽會提出4點說明，Meta則提供1份資料。

Google書面資料指出，Google並不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是提供免費「連結」將有價值流量帶入新聞業者網站，幫助媒體增加接觸更多網路使用者。期望各界一起守護且認同台灣新聞產業的發展潛力，支持數位平台及新聞產業合作，並盡速啟動「共榮」的數位政策方向。

Google表示，Google與新聞產業建立良好的信任基礎，每個國家都有自己的發展脈絡，Google期許能與政府、新聞產業共同尋求最適合台灣的方案。台灣有專門支持數位發展的部會，以及發展成熟的新聞媒體產業，在此基礎上，期待可以公私協力，找出台灣的專屬發展模式。

Meta資料約1頁多，強調會協同政府各部會與電視媒體產業的社群，持續投入資源支持數位內容生態圈的發展，近年也積極遏止不實訊息，跟台灣的事實查核組織合作，確保平台上的內容信賴度。此外，隨著使用者社群的喜好跟習慣不斷改變，也將集中資源開發合適的服務跟產品，已經陸續推出針對創作者的相關培訓計畫。

數位部長唐鳳則在媒體受訪中指出，去年底陸續召開4場媒體跟平台對話，行政院政務委員吳政忠在跨部會小組聽取意見後，也希望國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部去找網路原生媒體的業者代表，才能促進各方共榮，強調對話會持續進行，規劃網路原生新聞業者跟平台在3月中會有第二輪對話。（編輯：林淑媛）1120215

#Google
#Meta
#台灣
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