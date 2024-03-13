昇達科擬採反向三角合併芮特 擴大投資越南

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（中央社記者賴言曦台北13日電）微波毫米波元件設計製造廠昇達科今天召開董事會，決議透過100%持股子公司UMT及其合併子公司，與芮特進行反向三角合併；合併基準日後，芮特將成為UMT旗下100%持股子公司。

昇達科與芮特昨天雙雙宣布今天同步暫停交易，今天下午聯合召開重大訊息記者會。

昇達科表示，該合併案的對價將由UMT支付給芮特股東，每股現金新台幣53.8元，若以芮特董事會決議前的30個營業日平均收盤價計算，溢價率約6.26%。

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昇達科與芮特預計召開股東常會，討論該合併案及相關議案，並在合併案取得相關主管機關核准後，依相關規定向櫃買中心申請股票終止上櫃及停止公開發行，合併基準日暫定今年10月18日。

另外，昇達科今天召開董事會，通過在越南投資500萬美元，用以進一步擴大在當地的產能，提升全球布局彈性與競爭力，預計今年下半年可量產，屆時新的可規劃產能，將較現有產能多5倍。（編輯：楊凱翔、翟思嘉）1130313