建立日本半導體生產備援基地 家登久留米廠今年動工

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（中央社記者張建中台北11日電）傳載方案商家登董事長邱銘乾今天表示，家登將在日本福岡縣久留米設廠，建置日本生產基地備援，預計今年動工，明年完工啟用。他認為，日本員工素質和經驗度與台灣相似，比較可能成為半導體先進製程自台灣向外擴展的基地，至於歐美要復興半導體製造則仍有難度。

邱銘乾指出，久留米距熊本僅1小時車程，土地成本相對低，因此家登決定在久留米投資建廠，初期將主要生產極紫外光（EUV）及前開式晶圓傳送盒（FOUP）等少數產品。

家登今天舉行媒體交流會，邱銘乾說，日本積極鼓勵半導體投資的決心大家都看得見，家登因應客戶與市場需求前進日本，台灣半導體的24小時運作需要工作文化支持以及工程師的勤奮，加上基礎建設不能太差、國民教育程度等都是要素，相較於日本，他認為歐美要復興半導體製造仍有難度。

不過邱銘乾強調，台灣成本最低，家登未來仍將以台灣為重心，為同步在台灣建立生產基地備援，旗下碩頂將在彰化花壇建廠，未來將主打次級產品市場。

至於歐洲及美國，邱銘乾表示，目前並無前往歐洲及美國建置製造能量的計畫，不過，家登會在美國設置服務能量，就近服務客戶。（編輯：林淑媛）1130411