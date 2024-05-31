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台股重挫190點跌破月線 5月上漲777點

2024/5/31 14:30（5/31 15:05 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北31日電）指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，台股震盪殺低，終場下跌190.26點，跌破21190點月線關卡。法人表示，台北國際電腦展即將登場，相關效應是市場焦點。

台股加權指數收在21174.22點，下跌190.26點，跌幅約0.89%，成交值新台幣6649.4億元。台股本週指數下跌391.12點，週線終止連5紅；5月仍上漲777.62點。

MSC半年度權重調整今天盤後生效，影響台股尾盤劇烈震盪，最後一盤指數下殺115.44點。台積電因權重遭調降最多，降至47.77%，最後一盤下殺13元，收在821元，下跌17元，市值降至21.29兆元，影響大盤約138點。

MSCI新增成分股奇鋐、華城，以及遭剔除的成分股力積電、譜瑞-KY和南電同步收低。

台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.73%上調至1.74%，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09%下調至17.07%，在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.92%上調至19.95%。

鴻海、聯發科、信驊和世芯-KY等權值高價股紛紛下挫，影響電子類股指數震盪走低，下跌1.66%。航運類股指數重挫3.29%，為傳統產業股最弱勢族群。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台北國際電腦展即將登場，相關人工智慧（AI）效應成為市場焦點。美國利率政策持續牽動美股和台股走向，聯邦準備理事會（Fed）未來揭露的利率點陣圖也備受關注。（編輯：楊蘭軒）1130531

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