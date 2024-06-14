國泰金蔡宏圖：Fed拖延降息 下半年仍是高利率環境

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（中央社記者羅元駿台北14日電）國泰金今天舉行股東常會，董事長蔡宏圖表示，美國聯準會拖延降息時程，預估下半年仍是高利率環境，對於銀行業將持續有穩定利息收入，但對人壽保險公司會產生難以控制的避險成本，國泰金將努力克服，期許今年繳出好成績。

國泰金今天舉行113年股東常會，包括承認112年度盈餘分派案，討論公司辦理長期資金募集，案件全數通過，會中也通過每股現金股利新台幣2元。

蔡宏圖致詞表示，國泰金今年上半年繳出不錯成績，並配息給股東。觀察今年上半年美國、台灣景氣皆不錯，高科技企業帶動下蓬勃發展，股市屢創新高。但也造成通貨膨脹，為此台灣央行上半年升息半碼，美國方面原本外界預期今年會降息數次，但通膨居高不下，聯準會拖延降息時程。

蔡宏圖指出，今年下半年仍處高利率環境，將對銀行業有穩定的利息收入，但對人壽保險公司來說，台美匯差產生難以控制的避險成本，國泰金將努力克服。未來幾個月會謹慎、靈活進行投資，期許今年度也能繳出好的成績單。

會中股東關心今年獲利，國泰金總經理李長庚表示，希望能創造最高的獲利回饋股東，仍在努力追求最好的績效與成績。（編輯：潘羿菁）1130614