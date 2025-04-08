台股跌勢收斂回到18500點之上 內需傳產撐盤

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（中央社記者吳家豪台北8日電）台股今天早盤重挫逾900點，失守19000點大關，至9時30分後跌勢收斂，回到18500點之上，內需及傳產類股撐盤，上市櫃公司跌停家數縮減至700家左右，融資斷頭賣單出籠，成交量較平時明顯放大。

至10時13分，加權指數達到18510.29點，下跌722.06點，跌幅3.75%，成交值新台幣3142.65億元；電子類股指數下挫4.59%，金融類股上漲0.77%。

電子權值股台積電盤中最低797元、跌幅超過6%，隨後震盪拉回平盤附近又下跌；鴻海盤中最低126元，重跌逾9%。

傳產族群的公股銀行相對抗跌，兆豐金逆勢強彈超過8%，盤中最高達38.65元；第一金勁揚逾5%，合庫金漲逾4%，彰銀上漲超過3%。

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內需概念股的食品廠表現撐盤，統一上漲超過5%，卜蜂漲逾4%，大成、味全漲幅超過2%。餐飲股八方雲集上揚超過3%，觀光股晶華、六福小漲約1%。

台塑集團在美國設廠多年，享有「美國製造」紅利，成為資金避風港，南亞盤中漲逾2%，台塑、台化上揚約1%。（編輯：張均懋）1140408