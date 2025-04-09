加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：宜蘭地震規模5.8非0403餘震 無關8日深夜地震
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

國安基金進場台股開低震盪 盤中失守18000點

2025/4/9 11:02（4/9 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普對等關稅風暴來襲，國安基金8日決議執行市場安定任務，最快9日進場護盤，可動用資金達新台幣5000億元。圖為9日上午台灣證券交易所聚集眾多媒體關注台股情形。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
美國總統川普對等關稅風暴來襲，國安基金8日決議執行市場安定任務，最快9日進場護盤，可動用資金達新台幣5000億元。圖為9日上午台灣證券交易所聚集眾多媒體關注台股情形。中央社記者趙世勳攝 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北9日電）國安基金獲授權進場，台股今天開低震盪，一度下跌逾400點，跌破18000點，權王台積電和廣達盤中走弱；傳產和內需股撐盤，上市櫃公司跌停家數仍有多達495家。

截至10時50分，台股指數為17965點，下跌494點。電子股下跌2.7%、金融股下跌1%，代表中小型股票的櫃買指數下跌5.52%。

9日全球股市

大型權值股盤中表現，台積電下跌10元為806元，鴻海下跌6.5元為118.5元，聯發科為1210元，下跌50元；廣達跌破190元至189元。

食品股表現撐盤，聯華食上漲逾3%，天仁上漲3.09%，統一上漲0.77%。

橡膠類股中，正新上漲3.2%，泰豐上漲2.59%，台橡上漲0.56%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

資深分析師簡伯儀表示，今天國安基金護盤台股，也讓跌勢出現收斂，只是美國對等關稅風暴仍在，而且中國大陸稅率出現拉高跡象，變成負向循環。

今天代表中小型的櫃買指數下跌逾5%，市場信心仍脆弱，這樣的走勢，台股容易形成弱勢格局。他表示，目前來看需要持觀望態度，因為美國總統川普的關稅政策還難以捉摸。（編輯：張均懋）1140409

延伸閱讀
白宮：對中國加徵關稅累計稅率達104% 自4/9生效證交所喊話奏效 2天內7家上市公司啟動庫藏股川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股現止跌跡象路透：台積電遭美國商務部調查 若違反晶片管制罰款逾332億
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
證交所喊話奏效 2天內7家上市公司啟動庫藏股
66
更多編輯台推薦新聞：