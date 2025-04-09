國安基金進場台股開低震盪 盤中失守18000點
2025/4/9 11:02（4/9 11:11 更新）
（中央社記者何秀玲台北9日電）國安基金獲授權進場，台股今天開低震盪，一度下跌逾400點，跌破18000點，權王台積電和廣達盤中走弱；傳產和內需股撐盤，上市櫃公司跌停家數仍有多達495家。
截至10時50分，台股指數為17965點，下跌494點。電子股下跌2.7%、金融股下跌1%，代表中小型股票的櫃買指數下跌5.52%。
大型權值股盤中表現，台積電下跌10元為806元，鴻海下跌6.5元為118.5元，聯發科為1210元，下跌50元；廣達跌破190元至189元。
食品股表現撐盤，聯華食上漲逾3%，天仁上漲3.09%，統一上漲0.77%。
橡膠類股中，正新上漲3.2%，泰豐上漲2.59%，台橡上漲0.56%。
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資深分析師簡伯儀表示，今天國安基金護盤台股，也讓跌勢出現收斂，只是美國對等關稅風暴仍在，而且中國大陸稅率出現拉高跡象，變成負向循環。
今天代表中小型的櫃買指數下跌逾5%，市場信心仍脆弱，這樣的走勢，台股容易形成弱勢格局。他表示，目前來看需要持觀望態度，因為美國總統川普的關稅政策還難以捉摸。（編輯：張均懋）1140409
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