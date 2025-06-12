王道銀遭理財顧問公司冒名 金管會示警代辦貸款風險

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（中央社記者蘇思云台北12日電）金管會今天表示，1月以來陸續收到數十件投訴，有跟王道銀行名稱相似的理財顧問公司，透過網路或LINE等通訊軟體聲稱可代為向銀行申請貸款，但民眾後續若取消委任卻被要求付顧問費，呼籲民眾若有資金需求直接找銀行，避免爭議。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上指出，近期接獲多件投訴，王道銀行也在網站中發布聲明澄清，沒跟以「王道」為名稱的理財顧問公司、貸款代辦公司有任何合作關係或關聯，但仍收到類似爭議投訴。

王允中強調，代辦貸款風險高，金管會呼籲民眾如果有資金需求，應該親自跟金融機構辦理，避免透過有償委任方式委託第三人處理，加重經濟負擔，且金管會已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來的貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理。

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王允中提醒，有貸款需求民眾如果想線上向銀行申請貸款，可先至金管會網站查詢所屬金融機構名稱與網址，也可利用中華民國銀行商業同業公會全國聯合會網站「貸款免費諮詢專區」查詢，或撥打公會專線電話詢問，避免爭議。

王允中說，有一家銀行就可能也有其他銀行碰到相同狀況，希望銀行在網站或是其他場合要說明沒有找代辦公司，避免發生類似狀況。（編輯：林家嫻）1140612