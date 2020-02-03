更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS
兩岸

武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

武漢台商抵台先檢疫 有症狀送醫無症狀隔離

最新更新：2020/02/03 13:21
部分武漢台商預計3日晚間搭機返台，指揮中心表示，台商下機時會由醫護人員進行檢疫，有症狀者直接送醫隔離治療。圖為桃園機場入境大廳。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月28日
部分武漢台商預計3日晚間搭機返台，指揮中心表示，台商下機時會由醫護人員進行檢疫，有症狀者直接送醫隔離治療。圖為桃園機場入境大廳。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月28日

（中央社記者張茗喧台北3日電）部分武漢台商預計今晚搭機返台。指揮中心表示，最後若由陸方派機，台商下機時會由醫護人員進行檢疫，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀才會至隔離場所，呼籲民眾無須恐慌。

防疫資訊

中國武漢肺炎疫情嚴峻，為防疫情襲台，返台台商都需隔離檢疫14天，隔離地點、隔離措施引發外界關注，中央流行疫情指揮中心昨天透露將以軍營、部會閒置的會議及住宿場所為優先考量，可能有3到4個據點。

台北市長柯文哲昨天爆料，台北市隔離地點是台灣銀行位於陽明山的宿舍，引發文化大學師生恐慌。指揮中心指揮官陳時中昨天強調，會派醫護人員隨班機一起飛到武漢，防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防疫裝備，且確診個案不登機，民眾無須恐慌。

原訂由台灣派機接台商的計畫，如今可能變成陸方派機，是否可能影響防疫。指揮中心監測應變官莊人祥今天接受記者採訪時表示，目前還不清楚是台灣派機還是陸方派機，但相關醫護人員早已準備就緒，隨時待命。

莊人祥指出，最後即便是由陸方派機，台商抵達機場時會由檢疫人員先逐一檢查身體狀況，出現症狀者將立即送醫治療診斷，無症狀者才會由專車直接送到檢疫場所，返台台商沒有任何和外界接觸的機會。

他強調，會送到指定隔離場所的台商一定是無症狀者，除了採一人一間房間進行隔離，也不會到外面和附近居民有任何接觸，附近居民不用因此恐慌。（編輯：張雅淨）1090203

延伸閱讀
武漢台協：滯留台人返台包機3日傍晚6時辦理登機滯留武漢民眾包機返台 湖北省台辦：首批200多人武漢台商回台將全程隔離 確診個案不予登機武漢台商返台在哪隔離 指揮中心選定2類場所因應武漢肺炎衝擊 會計師為台商獻策武漢肺炎台灣第10例 漏網台商經採檢確診武漢400台商提口罩消毒水需求 台灣送不過去
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報