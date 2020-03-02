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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

長庚醫院：9旅遊警示區旅遊史者暫緩探病就醫

最新更新：2020/03/02 13:27
防範武漢肺炎，長庚醫院即起14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾暫緩探病、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。（中央社檔案照片）
防範武漢肺炎，長庚醫院即起14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾暫緩探病、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北2日電）防範武漢肺炎，長庚醫院再出新招，即起14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾暫緩探病、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。

台灣COVID-19（武漢肺炎）疫情持續，北部也有大醫院發生群聚事件。衛生福利部已訂定規範，嚴格管制出入醫院人員，各大醫院也都訂有嚴格的規定，限制陪病和探病。

長庚醫療體系近日在掛號網站公告，14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。

長庚醫院近日在掛號網站公告，14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國等旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。（圖取自長庚醫院網頁cgmh.org.tw）
長庚醫院近日在掛號網站公告，14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國等旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療或檢查。（圖取自長庚醫院網頁cgmh.org.tw）

林口長庚副院長暨發言人黃璟隆上午接受媒體聯訪時表示，因有些武漢肺炎病人沒有症狀，也可能不會發燒，身上卻帶有病毒，為了保障醫護和其他民眾的安全，才會限制曾到旅遊疫情建議等級一到三級國家的民眾，14天內除非緊急醫療或發生緊急事件，暫時不要來醫院看診、檢驗、手術。如果非來自這三級區域，則一切照常。

黃璟隆說，如果有相關旅遊史的民眾是因為急症，如發高燒、生命跡象不穩定等，還是可以到急診，並無限制就醫，再加上現在曾到風險國家的人已經愈來愈少，應不會影響權益。

衛生福利部醫事司長石崇良上午接受中央社記者採訪時表示，目前到旅遊疫情建議等級第三級（警告）者，本來就要居家檢疫14天，其他一、二級的地區，也需要自主健康管理14天，同樣要避免外出。

石崇良說，有相關旅遊史者，本來就應避免到人多的地方，而醫院是人多的地方，應該避免去探病、減少不必要的醫療行為。如果這些民眾有醫療需求，如慢性病者需要拿藥，可請家人代拿；如果是其他醫療需求，可打各縣市衛生局的專線，會有專人安排就醫或遠距醫療，不會影響民眾就醫權益。

因應國際武漢肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意。（編輯：管中維）1090302

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