師生禁出國 黃立民：禁令邏輯不清防疫效果不大

有高中生出國返台確診感染武漢肺炎，部分縣市要求高中以下師生不得出國。台大醫師黃立民（圖）說，這種禁令難說對錯，但要禁多久、能禁多久，限令背後的邏輯不太清楚，防疫效果不大。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北16日電）有些台灣民眾出國旅遊結果感染2019冠狀病毒疾病，部分縣市要求高中以下師生不得出國。台大醫師黃立民說，這種禁令難說對錯，但要禁多久、能禁多久，邏輯不清，防疫效果不大。

台灣近日多例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案都與國外旅遊史有關，昨天更是一口氣新增6例境外移入，其中多例是出國旅遊，也引起海外旅遊必要性及能不能限制民眾出國的討論。

新北市長侯友宜上午宣布，基於防疫需求，高中以下師生6月底前不准出國，不過，台北市、台中市、基隆市等縣市也跟進，但限令期限各不相同。

針對多縣市陸續限制師生出國，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民下午受訪時表示，「這東西沒什麼對錯」，縣市超前部署，但是否有此防疫需求則很難說。

黃立民說，因學生出國本來就不多，且目前很多國家都不能去了，航線也減少，如果又要規定師生不能出國，「要持續多久？能禁止多久？」此限令背後的邏輯不太清楚，且防疫效果不大。

中央流行疫情指揮中心目前是以旅遊疫情建議等級分區，提供民眾是否出國參考。第三級警告，強烈建議民眾非必要不得出國，要非常小心；第二級警示國家要採取必要防護；第一級注意，則是注意防護。

黃立民說，指揮中心現在的做法符合邏輯，如果要去這些國家，要評估風險；但如果不在建議等級名單上，就可以去。如果不管什麼國家都全禁，邏輯解釋不通。如現在新加坡疫情和緩，卻要人家都不能去，「也怪怪的」。如果要全面禁止出國，「邏輯不知道在哪？」

新光醫院副院長洪子仁上午接受中央社記者訪問時表示，國內現在有對出國者「另眼相看」的氛圍，有些人也對出國者不友善，但這樣的狀況令人憂心，可能有相關旅遊史的人就會隱瞞、有症狀也不去就醫，因為擔心被知道的下場，寧願躲在家裡吃藥。

洪子仁說，防疫需要民眾誠實、透明，但如果氛圍讓民眾不敢誠實，就會產生防疫漏洞，對防治疫情沒幫助。現在反而應該鼓勵，有相關旅遊史者，若有症狀應該勇敢篩檢，不要隱匿。（編輯：卞金峰）1090316