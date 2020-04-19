海軍艦隊3人染疫 高市提醒軍區等運將警覺

海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。高雄市長韓國瑜（右2）19日視察到左營區視察捷運、左營高鐵站和台鐵左營站等大眾運輸的防疫措施。（高市交通局提供）中央社記者陳朝福傳真 109年4月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後3人確診武漢肺炎。高市衛生局等局處嚴陣以待動員防疫，今天提醒海軍左營基地及國軍總醫院左營分院排班計程車司機、攤商等，提高警覺和消毒。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布海軍敦睦遠航支隊有3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），緊急召回遠航支隊的3艘軍艦共700多名官兵，陸續分別送往北、中、南等多處集中檢疫所隔離採檢。

高雄市衛生局長林立人召開記者會說明相關局處應變措施，特別呼籲海軍左營基地及國軍總醫院左營分院外的排班計程車司機，務必做好自主健康管理及全面加強清消，如果於15日至17日曾載客後出現發燒等上呼吸道症狀，務必主動聯繫衛生局進行轉介及就醫採檢。

高市衛生局也已透過醫師公會及各行政區醫療群組通知各級醫療院所提高臨床警覺，詢查診療民眾時如有左營海軍人員、接觸者是否為海軍人員和排班計程車司機等相關活動史、工作史、接觸史者，要提高警覺。

高市衛生局和交通局等局處清查相關人員足跡，林立人表示，如果同住家人或本身為海軍相關人員等，一旦出現發燒、上呼吸道症狀或嗅味覺改變等疑似症狀時，請儘速通報衛生局防疫專線，由衛生單位協助後送就醫。

3艘軍艦共700多人於15日自左營下船，至昨天被隔離檢疫有3天時間在社區活動。林立人說，疫調由中央統籌處理，高市已展開消毒等防疫作業，如果依相關接觸者經驗約於5天至14天傳播，一旦被傳染者可能於明天起至5月初發病，這波疫情威脅應於5月初才可能解除。

高市交通局已對海軍左營基地及國軍總醫院左營分院外的排班計程車司機列冊要求自主健康管理；高雄捷運公司工作人員針對捷運左營高鐵站及捷運車廂加強進行清潔和消毒頻率；經發局並針對夜市、攤商等加強宣導，並呼籲民眾勿恐慌，不過一定要提高警覺。

高市府因應這波軍艦官兵群聚疫情事件，立即啟動防疫措施，針對高風險區域加強環境清潔和消毒，高市長韓國瑜中午也到左營區視察捷運、左營高鐵站和台鐵左營站等大眾運輸的防疫措施，請民眾安心搭乘大眾運輸，但務必配合中央防疫政策戴口罩，確保自己及大眾的健康和安全。（編輯：黃世雅）1090419

海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。高雄市衛生局長林立人19日召開記者會，說明相關局處應變措施。中央社記者陳朝福攝 109年4月19日