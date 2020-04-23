韓國瑜擬對醫護普篩 陳時中：不見得有必要

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北23日電）高雄市長韓國瑜擬對高雄4000多名醫護進行普篩，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天表示，醫護人員本來就列為擴大採檢對象，只要有需要就能採，不見得有普篩的必要。

中央流行疫情指揮中心專家召集人張上淳今天下午在記者會中表示，指揮中心在擬定防疫作為當中，保持足夠醫療量能及營運至關重要，尤其第一線醫護更需要特別的照顧和保護，畢竟從國外案例中能看出，武漢肺炎有不少機會在醫院造成群聚，醫療工作人員有相當風險會受感染。

為此，指揮中心從一開始就優先提供防護裝備給醫療工作人員，並且介入展開健康監測。張上淳說，指揮中心專家諮詢小組經討論，決議自2月27日起，針對有肺炎症狀的醫護人員全數通報採檢，此後一直都沒有看到醫護因為肺炎遭確診，因此再放寬有發燒、呼吸道症狀就採檢，直到3月下旬再擴大相關監測，對有症狀醫護全數暫停工作並擴大採檢，直到檢驗陰性才可恢復工作。

張上淳說，訂定這些政策一方面是為了照顧醫護同仁，另一方面醫護天天都在面臨病人，病人很多是年齡大、抵抗力差的族群，一旦醫護帶有病毒，恐對其他病人造成威脅。

張上淳指出，3月30日至4月15日這段期間，指揮中心共對於1852名醫護人員進行採檢，結果均為陰性，顯示和國外醫護人員容易感染的狀況不一樣，正是因為台灣很早就開始給予足夠的防護裝備。尤其是照顧確診或疑似病例的醫護，避免他們遭到感染，因此台灣的醫療照護體系始終可以維持很高的量能，才沒有出現漏網之魚、傳染給其他醫護的狀況。

指揮中心指揮官陳時中也表示，醫護人員本來就列為擴大採檢的對象，只要認為有必要就能採，政府都有編列預算，地方不用特地籌措財源全面普篩。既然過去半個多月1852名醫護檢驗結果均為陰性，他認為再次全面普篩「不見得有必要」，畢竟採檢都要經過醫師評估，只要醫師認為有必要都能通報採檢。（編輯：陳政偉）1090423