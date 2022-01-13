桃機13日上午4航班14確診 倍增人力因應入境高峰

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，今天上午4架長程航班共約180名乘客，其中有14人確診，陽性率約7.78%。為因應明後2天入境高峰，將加派一倍人力進行採驗。

王必勝在桃機接受媒體聯訪表示，上午有4架長程航班，總共約180名乘客裡面有14人確診，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率約7.78%。其中一架從美國舊金山回來的航班，是今天上午陽性率最高的，82名乘客有10人確診，陽性率12.2%。

王必勝說，現在整體流程順暢很多，前進指揮所在每個節點都有做記錄，早上4個航班中，有3個航班從開始採檢到第一批陰性旅客放行都在1小時內，另一架班機因為乘客較多，大概花費1小時7分鐘。前進指揮所持續精進流程，希望縮短時間，今天後續還有2架長程航班、大約200名乘客會陸續抵達。

王必勝指出，桃機的入境高峰應在明後2天，其中為長程航班需要進行篩檢的部分，明天大約有800人左右，人數較多，「預期確診的人還是蠻多的」。

對於記者詢問醫療量能是否足夠，王必勝表示，部分措施昨天已開始實施，除了同班機同性的旅客或同家人可以2個人同搭一輛救護車、同住一間，減少一半的病房用量。另一方面，各大醫院、聯防也都有加入輪班的行列，目前看起來，專責病房量是足夠的。至於是否把輕症病患分流到集中檢疫所，也在計畫當中很快會實施。

記者又問，部分入境民眾檢附陰性報告但還是確診，是否有可能是外國的檢驗方式與台灣不同，王必勝說，不確實一定會有，但他認為還是少數，當然報告不代表全部，可能在檢驗時有潛伏期的問題，另外檢驗品質、從什麼地方來也都有關連，要認證報告的真假其實有相當難度，而專案實施就是為此。

王必勝表示，針對明後2天的入境高峰期，將調派更多人力因應，應該會比今天再增加一倍，至於檢驗的儀器方面都已足夠，昨天也新簽約增加救護車數量，相信足以應付旅客入境高峰。（編輯：方沛清）1110113