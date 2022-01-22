疫情升溫 經部促商家落實實聯制、企業自主快篩

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（中央社記者梁珮綺台北22日電）遠雄自貿港區內亞旭電腦群聚感染，經濟部次長陳正祺今天說，位於桃園市聘用外籍移工的企業，或鄰近縣市曾與確診者有過接觸的工廠、企業替員工快篩，並請桃園地區超商、賣場收銀員進行快篩。此外，也鼓勵百人以上的全台企業，都能自主快篩。

中央流行疫情指揮中心下午2時召開記者會，指揮官陳時中宣布本土病例增加82例，陳正祺在會中表示，希望桃園市聘用外籍移工的企業，或鄰近縣市曾與確診者有過接觸的工廠、企業替員工進行快篩。

他也表示，鼓勵全國企業、特別是百人以上進行自主快篩，而為防範疫情擴大，桃園地區超商、賣場從業人員即使完成2劑疫苗接種，仍應主動進行快篩。

陳正祺說，經濟部工業局官網有製造業防疫專區，也會替企業進行媒合洽購快篩試劑，提供給有需要的企業。

最後，他則指出，若企業要在週末時對外籍移工進行快篩，也要避免人流接觸，確保防疫安全。

經濟部商業司發布新聞稿指出，已請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度提醒民眾配合，以共同維護門市人員及顧客的安全。

商業司表示，餐飲業目前雖未限制內用，但需加強落實實聯制，如未落實，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。（編輯：潘羿菁）1110122