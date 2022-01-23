高雄2員警疑攔查接觸確診者 等候採檢結果

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市有2名員警在執行巡邏攔查勤務時，疑似攔到確診者，遭高市府通知進行採檢，正在家等候篩檢結果。高市府表示，會依疫調結果判定是否需隔離檢疫，目前並沒有員警確診。

高雄市政府警察局鼓山分局長蔡鴻文接受中央社記者電訪說，有2名員警疑似在19日晚間8、9時執行巡邏攔查的時候接觸到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，昨天晚上衛生局通知要求採檢；目前2人已採檢完畢，在家等候篩檢結果。

蔡鴻文說，警方還是持續進行例常的巡邏攔查勤務，但是會提醒員警口罩、面罩要戴好，也避免跟被攔查者有太近距離接觸，此外也會加強辦公廳舍的清潔消毒。警察局也已指示現在偵訊及受理民眾報案、領取信件等都要在通風良好的戶外，減少風險。

有員警告訴中央社記者，現在還是持續有攔查酒駕、酒測勤務，但高雄本土確診個案愈來愈多，防護裝備再齊全，也不能確保萬無一失，酒測就是與人近距離接觸，實在很擔心，畢竟這不只影響自己，更可能影響家人。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在防疫記者會上回應媒體提問表示，疫調時會調查確診者與接觸者的接觸時間、形式，還有是否落實個人防護，並依接觸情況判定是否需匡列隔離檢疫或自主健康管理；但目前並沒有員警確診。（編輯：謝雅竹）1110123