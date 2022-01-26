新北增3確診 板橋亞東醫院母子、樹林男染疫

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新北市衛生局長陳潤秋（前）26日說明COVID-19疫情時表示，亞東醫院新增確診者的感染源正在疫調追蹤，其中陪病者足跡單純，目前匡列陪病者家人1人，已採檢為陰性；市府防疫政策先以阻斷傳播鏈為主，也將積極查找感染源。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年1月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市政府今天公布3名COVID-19本土個案，2人為板橋亞東醫院女病患及其子、1名樹林區男子曾與桃園確診者於卡拉ok小吃店同桌染疫。匡列同住家人居家隔離並採檢，追蹤感染源。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天下午在市府記者室說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，接受中央社記者訪問時表示，亞東醫院女病患（案18548）及陪病兒子（案18560）的感染源正疫調追蹤。

她說，陪病者的足跡單純，都在醫院附近短暫活動。目前匡列陪病者家人1人，採檢為陰性。防疫政策先以阻斷傳播鏈為主，也積極查找感染源，並送請比對基因定序。

衛生局公布，案18548是70多歲女性，1月4因咳嗽住院，1月18日轉入一般病房，1月25日亞東醫院全院採檢，核酸檢測（PCR）陽性、Ct值22.6；1月26日二採Ct值19.95，血清抗體陰性，轉入專責病房隔離治療。

衛生局指出，這名女病患住院期間都沒有出病房，由兒子專職照顧，感染源需進一步疫調釐清。

另外，案18560是50歲男性，為案18548的兒子，在母親1月4日住院後陪伴入院照護，已完成2劑疫苗接種，1月25日接受全院採檢，快速PCR陽性、Ct值28，傳統PCR陽性、Ct35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，案18560照護母親後便沒有上班工作，目前匡列接觸者安排採檢，活動足跡包括21日、23日、24日在亞東醫院周邊的醫療用品店、乾麵店、全聯購物中心，已通知完成清消，感染源需疫調釐清。

衛生局還公布案18612為樹林區40多歲男性，1月21日與桃園確診者（案18514）於卡拉ok小吃店同桌用餐，25日遭匡列接觸者，經PCR陽性、Ct值15，收治專責病房隔離治療。個案職場位於桃園市，目前匡列同住家人3人居家隔離並安排採檢，持續疫調活動史及相關接觸者。

新北市長侯友宜今天下午接受蘆洲區復興福德宮捐贈八里愛心教養院中型復康巴士暨物資，他會後接受媒體採訪時指出，過年期間嚴格落實執行餐廳防疫措施，包括實聯制、戴口罩、勤洗手、量體溫及各項防疫清消，盼望全力守住疫情防線。（編輯：戴光育）1110126