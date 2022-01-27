阻絕高雄港傳播鏈 高市1/28至2/7船舶維修暫停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁27日宣布，高雄前鎮漁港、小港漁港碼頭、旗津造船廠及維修廠商自28日起至2月7日，船舶暫停維修，比原春節1月29日至2月6日，提早放假1天及延後上班1天。圖為高雄港34號碼頭管制站。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄27日電）為阻絕高雄港區COVID-19傳播鏈，市長陳其邁今天宣布，1月28日至2月7日船舶維修暫停，比原春節前後各多1天，這2天配合防疫工作受影響者，市府1天補助新台幣1000元。

陳其邁下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會宣布，高雄前鎮漁港、小港漁港碼頭、旗津造船廠及維修廠商，1月28日至2月7日，船舶暫停維修，比原春節1月29日至2月6日，提早放假1天及延後上班1天。

陳其邁表示，1月28日及2月7日2天，因維修工作暫停受影響，且配合市府防疫政策者，市府會1天補助1000元，公司可向市府申請。而8日恢復上班時，需取得24小時內PCR採檢陰性證明。

陳其邁說，因為擔心若有人尚未發病，但去工作與其他人接觸，人員流動多，恐怕仍會造成零星個案。暫停維修11天，當作冷卻期，盼能一次清除可能感染源。

陳其邁並指，社區會持續監測，旗津社區篩檢展1月28及29日2天進行第2次PCR檢測，過年時旗津醫院也會設篩檢站，有疑慮都可以前往篩檢。

另有民眾爆料，昨天高雄港42號碼頭有司機未戴口罩打架。衛生局簡任技正潘炤穎在防疫會議會後記者會表示，2名司機PCR篩檢陰性，但仍要提醒過激活動恐導致口罩鬆脫，影響個人防疫裝備。

陳其邁也說，有確診個案是近距離吵架染疫，所以拜託不要吵架、打架導致密集接觸，希望大家心平氣和、遵守防疫規定。

此外，交通部次長祁文中今天也第6天坐鎮高雄港應變中心，統籌防堵疫情，並於中島商港區應變中心工作會議中作出多項指示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

包括船舶維修全面禁止開工，禁止登船，除非有緊急或涉及安全需要登船時，須專案申請經航港局核准，同時提出24小時內陰性證明，依照航港局登船強化作為辦理，另要求船代負起管理責任。

此外，國內客貨航線船員和船上工作人員應於今天完成造冊提供衛生單位，就地完成PCR篩檢，未確認篩檢陰性前，禁止上下船作業。國際商港入境船員下船入境維持現況，於指定地點進行深喉篩檢後，至防疫旅館進行14天居家隔離。（編輯：謝雅竹）1110127