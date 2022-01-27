移工春節加強防疫指引 未實聯制最高罰1.5萬

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農曆春節將至，勞動部27日發布移工、雇主及仲介春節COVID-19加強防疫指引，要求移工必須配合實聯制，違者罰移工最高1.5萬罰鍰。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）農曆春節將至，勞動部今天發布移工、雇主及仲介春節COVID-19加強防疫指引，要求移工必須配合實聯制，違者罰移工最高1.5萬罰鍰，也建議雇主協助採買物資等，減少移工外出。

後天就是農曆春節連續假期，但因國內本土COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，勞動部今天特地發布移工、雇主及仲介春節COVID-19加強防疫指引，提醒移工、雇主及仲介注意相關防疫規定。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務組副組長蘇裕國指出，這次加強指引除了有列上原有防疫規定外，也針對疫情狀況以疫情熱點給予不同建議。

蘇裕國表示，針對所有移工春節期間應盡量減少外出及訪友，如果出入公眾場合或搭乘大眾運輸工具，應配合規定落實簡訊實聯制，未依規定配合實聯制的移工，將遭處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

另外，移工如果搭乘交通運具時也禁止飲食，如因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後盡速佩戴口罩，若拜訪親友，本身或對方有慢性疾病、免疫力不佳，也建議雙方皆已完整接種疫苗。

雇主部分，加強防疫指引規定，雇主在春節期間應有即時專人聯繫窗口，並有工作地點及住宿地點管理機制，在不同工作區域、生產線或工作崗位的移工，出入應有分流管制，也禁止移工在不同工作區域、生產線或樓層間移動。

也建議雇主可以提供適當獎勵措施、鼓勵移工減少外出，並協助移工購買食物、口罩與其他日常生活用品，建議依移工需求提供休閒娛樂設備等。

蘇裕國指出，加強防疫指引希望提醒移工、雇主及仲介等遵守防疫規定，若有確診個案且發現違反指引，可針對雇主、仲介違反就業服務法開罰6萬至30萬元。（編輯：陳清芳）1110127