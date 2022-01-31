早安世界》酒駕新法生效 初犯未肇事可判3年累犯將公布姓名照片

為遏止酒駕，立法院臨時會24日三讀修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法，加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。總統府28日發布總統令，新法規於30日春節前生效，酒駕初犯即使沒有肇事，也可能被關3年，併科最高30萬元罰金。高雄市警方持續取締酒駕，包括仁武、前鎮等分局30日均有查獲，警方並加強宣導，已發送1萬多則關懷簡訊給有酒駕紀錄者，提醒勿以身試法。 （看完整報導）

交通部高速公路局預判除夕重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。 （看完整報導）

中央氣象局提醒，除夕當天台灣中部以北、東北部及東部天氣整天較冷，其他地區早晚也會出現低溫。至於水氣，雖較30日略為減少，但迎風面的北部及東半部仍有地形性局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。這波強冷空氣預計2月1日大年初一才會稍微減弱，民眾應留意氣溫變化，做好保暖禦寒措施。 （看完整報導）

國內30日新增14例COVID-19本土病例，其中礁溪長榮酒店衍生高雄幼兒園群聚新增5名個案。近期本土個案明顯減少，外界擔憂與春節連假採檢數降低有關，疫情指揮中心指揮官陳時中強調，衛生單位持續地毯式採檢，社區採檢站未停班，研判境內疫情在收斂中。但新出現的桃園美甲工作室案則要觀察到春節連假結束之後。（看完整報導）

桃園市長鄭文燦表示，亞旭電腦公司一名居家隔離的員工違反規定離開住所，並搭機返回金門，市政府警察局立即與金門縣政府警察局聯絡安排就地居家隔離，並由桃園市衛生局開罰新台幣30萬元。金門縣政府表示，縣府疫情指揮中心第一時間掌握狀況，約90分鐘迅速完成緊急防疫處理，並完成清消作業。（看完整報導）

總統蔡英文小年夜透過影片發表春節談話，除感謝堅守崗位的軍警消醫護等人員，並指出本土疫情仍在持續，民眾假期間仍要注意疫情資訊，盡快接種疫苗。最後，總統用國語、台語、客語和馬祖閩東語祝福民眾新年快樂。 （看完整報導）

烏克蘭與俄羅斯情勢持續緊繃，西方陣營卻開始出現微妙認知差異。美、英頻頻警告俄國即將入侵，但烏克蘭總統澤倫斯基卻似乎想要降溫。他在28日的記者會上表示，目前對烏克蘭而言，最大威脅還是內部情勢不穩，他請西方國家不要在俄國陳兵邊境一事上「製造恐慌」。英國首相強生表示，預計下週向北大西洋公約組織提出增兵計畫，將讓目前在東歐約1150名英軍人數倍增，同時也會有防禦性武器送往愛沙尼亞。北大西洋公約組織秘書長則說，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，北約並無計畫在非成員國烏克蘭部署戰鬥部隊。 （看完整報導）

北韓30日試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大的一枚，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與長程彈道飛彈測試。隨著與美國的和平談判陷入僵局，北韓益發強化領導人金正恩要讓武裝部隊現代化的誓言，儘管受到國際制裁，仍要展現平壤的軍事實力。 （看完整報導）

西班牙猛將納達爾30日在澳網男單決賽對上俄羅斯選手梅迪維夫，兩人鏖戰5盤歷時5小時24分，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5奪冠，收下第21座大滿貫金盃。納達爾賽前與塞爾維亞世界球王喬科維奇、瑞士特快車費德瑞都擁有20座大滿貫冠軍獎盃，如今是納達爾獨占鰲頭。（看完整報導）

以色列總統赫佐格30日抵達阿拉伯聯合大公國訪問。總統辦公室表示，此行希望在各國試圖重啟伊朗核協議以及區域緊張局勢升高之際，強化與波灣國家的關係。2020年在美國斡旋下，阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥，與以色列達成「亞伯拉罕協議」，讓彼此外交關係正常化。在此行之前，以方曾宣布向阿聯提供安全和情報支援，協助對抗親伊朗葉門叛軍對阿聯目標發動的無人機攻擊。（看完整報導）

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