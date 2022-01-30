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疫情13/300

亞旭員工居家隔離卻搭機返金門 桃園市重罰30萬

2022/1/30 16:37（1/30 16:56 更新）
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桃園市長鄭文燦表示，一名居家隔離的亞旭員工竟離開住所搭機返回金門，遭衛生局開罰新台幣30萬元。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
桃園市長鄭文燦表示，一名居家隔離的亞旭員工竟離開住所搭機返回金門，遭衛生局開罰新台幣30萬元。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市長鄭文燦表示，一名居家隔離的亞旭員工，竟離開住所搭機返回金門，桃園市政府警察局立即與金門縣政府警察局聯絡安排就地居隔，並由衛生局開罰新台幣30萬元。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，桃園市有8例本土及8例境外，年齡為20歲至60多歲。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增8名本土確診者，其中2人是居隔期滿採檢確診，另外6人是居隔中採檢確診，基本上較無社區風險。

鄭文燦說，亞旭電腦群聚感染事件經過指揮中心等單位的協助，基本上群聚感染已經收斂，市府會持續針對居隔中的員工採取謹慎的態度。

鄭文燦表示，還有一名在家居家隔離的亞旭員工，雖有使用電子圍籬，但員警昨天發現，這名員工竟離開住所搭機回金門，桃園市政府警察局立即與金門縣政府警察局聯絡，由金門縣警察局安排就地居隔；由於行為已違反傳染病防治法，衛生局決定開罰30萬元。

新聞處則公布新增2處確診者足跡，24日曾前往大潤發八德店，以及大樹藥局八德門市，曾出入相關場所市民請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，若有疑似症狀，請撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：唐聲揚）1110130

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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