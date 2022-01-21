更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情7/300

男子搭防疫計程車變更路線訪友 新北重罰60萬

2022/1/21 20:53（1/21 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴姓男子日前搭防疫計程車時因擅離檢疫所時間太久、範圍太廣，甚至接觸友人，遭重罰新台幣60萬元。（中央社檔案照片）
巴姓男子日前搭防疫計程車時因擅離檢疫所時間太久、範圍太廣，甚至接觸友人，遭重罰新台幣60萬元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）巴姓男子結束集中檢疫中心入住後，原應在新北居家檢疫7天，搭防疫計程車時卻擅自前往台中，險成防疫破口。因擅離時間太久、範圍太廣、甚至接觸友人，他今天遭重罰新台幣60萬元。

市府衛生局秘書高詩琪今天晚上接受中央社記者電訪表示，今天收到台中市府衛生局移送的公文後，核對新北區公所通報巴姓男子並未前往應去的居家檢疫處所，依傳染病防治法等，今天裁定合併重罰巴男共60萬元罰鍰。

高詩琪說，裁罰理由為，考量巴男擅離時間3小時至12小時，處罰30萬元；活動範圍從桃園至台中區域太大，罰10萬元；且過程中有接觸友人，罰10萬元；及巴男違反春節防疫專案加重處罰10萬元等。

高詩琪表示，巴姓男子今年1月6日搭機由美國入境，選擇7天入住集中檢疫中心加上7天居家檢疫的「C方案」；巴男在桃園集中檢疫所完成第1段檢疫後，卻在搭乘防疫計程車時擅自變更行程，自行前往台中市找友人。

高詩琪說，依規定巴男應前往申報的新北居家檢疫地點，當他離開桃園集中檢疫中心後，新北依規定與他聯繫，卻被告知他臨時改變行程要前往台中尋找友人，並已經指示計程車司機變更路線，因此無法前往新北。

衛生局說，新北市的防疫計程車是不能隨意變更載客路線；當時告知巴男違反防疫規定及嚴重性，但他依然故我堅持前往。為避免成為防疫破口，新北火速通知台中市府衛生局，透過科技手段追蹤到巴男的下落，果然發現他在台中市且已經與友人接觸。台中市府衛生局並將巴男送往集中檢疫，今天轉通報新北重罰。（編輯：張銘坤）1110121

延伸閱讀
高雄港船舶維修員染疫 登船未掃實聯制將罰10萬基隆防疫司機、亞東醫院護理師染疫 源頭無關本土入境未赴防疫旅館鬧失聯 居家檢疫者潘茹玉遭罰60萬
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀