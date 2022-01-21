男子搭防疫計程車變更路線訪友 新北重罰60萬

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巴姓男子日前搭防疫計程車時因擅離檢疫所時間太久、範圍太廣，甚至接觸友人，遭重罰新台幣60萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）巴姓男子結束集中檢疫中心入住後，原應在新北居家檢疫7天，搭防疫計程車時卻擅自前往台中，險成防疫破口。因擅離時間太久、範圍太廣、甚至接觸友人，他今天遭重罰新台幣60萬元。

市府衛生局秘書高詩琪今天晚上接受中央社記者電訪表示，今天收到台中市府衛生局移送的公文後，核對新北區公所通報巴姓男子並未前往應去的居家檢疫處所，依傳染病防治法等，今天裁定合併重罰巴男共60萬元罰鍰。

高詩琪說，裁罰理由為，考量巴男擅離時間3小時至12小時，處罰30萬元；活動範圍從桃園至台中區域太大，罰10萬元；且過程中有接觸友人，罰10萬元；及巴男違反春節防疫專案加重處罰10萬元等。

高詩琪表示，巴姓男子今年1月6日搭機由美國入境，選擇7天入住集中檢疫中心加上7天居家檢疫的「C方案」；巴男在桃園集中檢疫所完成第1段檢疫後，卻在搭乘防疫計程車時擅自變更行程，自行前往台中市找友人。

高詩琪說，依規定巴男應前往申報的新北居家檢疫地點，當他離開桃園集中檢疫中心後，新北依規定與他聯繫，卻被告知他臨時改變行程要前往台中尋找友人，並已經指示計程車司機變更路線，因此無法前往新北。

衛生局說，新北市的防疫計程車是不能隨意變更載客路線；當時告知巴男違反防疫規定及嚴重性，但他依然故我堅持前往。為避免成為防疫破口，新北火速通知台中市府衛生局，透過科技手段追蹤到巴男的下落，果然發現他在台中市且已經與友人接觸。台中市府衛生局並將巴男送往集中檢疫，今天轉通報新北重罰。（編輯：張銘坤）1110121