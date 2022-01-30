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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/135

北約：如俄羅斯入侵烏克蘭 無計畫派兵加入戰爭

2022/1/30 20:43（1/30 20:59 更新）
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長今天表示，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，北約並無計畫在非成員國烏克蘭部署戰鬥部隊。英國外相也說，若烏國遭攻擊，英軍加入戰鬥的可能性微乎其微。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受英國廣播公司（BBC）採訪時被問及，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，他是否會排除出兵烏國的可能性。他回應：「我們並無計畫在烏克蘭部署戰鬥部隊…我們正專注提供（烏國）支持。」

史托騰柏格指出：「正式成為北約成員，或是像烏克蘭一樣，做北約強大且高度重視的夥伴，是不一樣的兩件事，這一點毫無疑問。」

英國外相特拉斯（Liz Truss）也告訴BBC，俄羅斯「非常可能」正準備入侵烏國。

不過，針對英國是否可能派兵前往烏國的問題，特拉斯表示：「這種狀況幾乎不可能發生。重點是要確保烏克蘭軍隊得到我們能夠提供的所有援助。」

英國首相強生今天亦在推特發文稱，烏俄邊境的狀況「越來越讓人憂心。我持續敦促俄方參與協商，並避免輕率、災難性的入侵」。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110130

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