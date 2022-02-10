早安世界》三接外推環差案通過初審 環委要求補充淤沙減輕措施

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三接外推環差案通過初審 環委要求補充淤沙減輕措施

中油第三座液化天然氣接收站（簡稱三接）工程經公投確定不需遷離之後，行政院環境保護署9日審查三接外推環境影響差異分析案，會中環評委員關心觀新藻礁保護區漂沙覆蓋率增加，中油解釋這是近幾年沒有颱風侵台所造成，環委要求補充研擬淤沙減輕的措施，建議本案通過初審。中油表示，外推計畫把工業港設在離岸1.2公里處，可保護潮間帶的生態藻礁，中油並將持續監測潮間帶生物多樣性，落實環評承諾。（看完整報導）

演藝圈接連傳噩耗 常楓百歲辭世、明金成心肌梗塞不治年僅51歲

曾以電影「香花與毒草」摘下金馬最佳男主角獎的老牌演員常楓6日於夢中辭世，享嵩壽100歲。演藝圈在開年的另一個不幸消息，是年僅51歲的導演明金成8日晚間因心肌梗塞，送醫搶救宣告不治。他曾演出「麻辣鮮師」、「我的秘密花園」等戲，2003年後轉任導演。明金成2017年結婚後積極求子，妻子林沛締上個月才生下龍鳳胎。醫生說，急性心肌梗塞是心臟病死亡主因之一，秋冬是好發季節，三高疾病患者、年長者等族群須留意做好保暖。（看完整報導）

高雄現感染源不明群聚 苗栗+0破功2學童回桃園過年染疫

國內9日新增10例COVID-19本土個案，其中4人為高雄一起親友群聚，查無與高雄港傳播鏈關聯性，感染源不明。苗栗縣202天0確診的紀錄9日破功，2名學童因返桃園過年，與日翊物流確診員工有接觸被匡列，於居家隔離期間確診。另外，軟性印刷電路板大廠嘉聯益樹林廠一名外籍移工確診，感染源待釐清，尚未列案號，目前加上板橋一家4口群聚，新北共2起源頭不明疫情。（看完整報導）

反習近平長文遍傳海內外 疑為阻習連任起手式

一篇題為「客觀評價習近平」的4萬字長文近來在中國內外華人圈廣為流傳，內文稱習近平政治氣數已到強弩之末，直指習近平團隊「瞻前不顧後」，還稱習近平是中共歷任領導人中言辭最空洞的一個，性格強勢卻人格被動。儘管文章屢遭中國網管封殺，但仍難完全禁絕。由於習近平將在今年秋天的中共20大尋求連任總書記，這篇長文被認為可能是反習派力阻習近平續任的起手式。（看完整報導）

中國滑冰選手疑出奧步致對手滑倒 影片網路瘋傳

中國短道競速滑冰選手范可新在北京冬季奧運7日的比賽中，將1個跑道的區隔裝置推向加拿大對手的冰刀鞋，對方可能因此滑倒，此事引發眾多議論。范可新過去也曾有爭議，2018年平昌冬奧期間，她因超越並阻礙韓國選手被判犯規，導致中國隊喪失女子3000公尺接力決賽資格。（看完整報導）

廣西百色因疫情封城 氧化鋁價格料將持續高漲

中國廣西百色市因爆發Omicron本土疫情，7日起封城，全域執行「不進不出」措施，市民全部在家隔離。百色是中國第3大氧化鋁產地，原料與成品進出因封城而中斷，據報導，上海鋁期貨9日下午收盤時，每噸報人民幣2萬2870元（約新台幣10萬元），創下近3個月以來新高。專家預估，因外購原料困難，企業不得不壓縮生產線，2月氧化鋁價格將繼續走高。（看完整報導）

美國內需強勁進口激增 2021年貿易逆差增27%創新高

美國商務部8日公布貿易逆差持續擴大，2021年貿易逆差增加27%，來到史上最高的8591億美元。路透社報導，這反映出COVID-19疫情期間民眾支出從「服務消費」轉向「商品消費」，且在全球供應鏈緊縮的情況下，企業均急於補足存貨，進而帶動進口暴增。其中，美國糧食進口數字也創新高，2021年自70國的進口量都刷新紀錄，前3大來源國為鄰國墨西哥、加拿大與歐洲的德國。（看完整報導）

蔡總統會索馬利蘭訪團高喊「好朋友」 王美花盼索國支持中油探勘

索馬利蘭外交部長瑞格薩8日率團抵台，總統蔡英文9日上午接見時表示，2020年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點，且雙方在疫情期間也加強合作，台灣除了提供防疫物資，15萬劑高端疫苗也已運抵索國，為台灣疫苗援外的首例。經濟部長王美花也與瑞格薩等人會面，並請索國政府支持中油探勘油田。瑞格薩一行人擬於11日拜會中油。（看完整報導）

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系

清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，去年9月經教育部審查，清大率先獲同意設立。教育部9日表示，中山、中興也獲准，後續將等待衛生福利部核配公費生名額。陽明交通大學也正規劃增設學士後醫學系，醫學院院長陳震寰表示，目標4年後招生。（看完整報導）

NCC抽測5款手機資安複測未通過 4款為中國製

NCC每年針對手機進行資安抽測，NCC 9日表示，去年下半年抽測的10款不同廠牌智慧型手機中，主要有美國蘋果、日本、韓國、台灣、中國製手機，初測只有APPLE iPhone 12通過，截至8日仍有5款手機未通過複測，其中4款為中國製，不方便透露款式。NCC將督促業者改善，若後續通過複測，3月再公布手機名單。（看完整報導）