北市增公車與農會足跡 勤業眾信採檢3千人全陰性

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台北市政府11日公布外縣市確診足跡，新北個案19526曾搭過新店客運849路公車，也去過景美區農會。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市衛生局公布外縣市確診個案在北市足跡，包含搭過新店客運849路公車從寶興路口至滬江中學、捷運景美站至寶橋路口，以及景美區農會。

台北市衛生局新聞稿指出，新北市本土個案19526於9日早上出現發燒症狀，同日至醫院採檢PCR陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

案19526在台北市公共場域足跡包括搭乘新店客運849路公車，從寶興路口站至滬江中學站、捷運景美站至寶橋路口站，以及景美區農會，皆已完成環境清消。

此外，板橋一家4口的群聚案相關人員匡列情形，案19353（父親）及19355（任職於勤業眾信聯合會計師事務所的大女兒），職場及相關接觸者居家隔離437人，435人採檢結果為陰性，2人檢驗中；已擴大採檢122人均為陰性。勤業眾信台北所員工自主採檢數共3301人，全數陰性。

另一案19479為跨縣市家族群聚的其中一人，職場也位於北市，相關社區足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人，檢驗結果24人陰性，19人檢驗中；擴大採檢23人均為陰性。（編輯：李錫璋）1110211