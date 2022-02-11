早安世界》全球民主指數台灣排名第8 高居亞洲之冠

全球民主指數台灣排名第8 高居亞洲之冠

經濟學人資訊社（EIU）10日公布2021民主指數報告，台灣在全球167個國家和地區當中排名第8，是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」政體。加拿大、德國及英國雖與台灣同屬全面民主等級，但排名落在10名以外。這份報告點出諸多不利於全球民主的隱憂，EIU並且指出，由於疫情影響以及專制獨裁的支持度益增，2021年全球民主標準再次下滑，全球僅略多於45%的人口生活在民主體制之下。（看完整報導）

本土增37例 6人感染源不明對社區影響待觀察

國內10日新增37個本土病例，其中6人為感染源不明的跨縣市家族群聚，個案過年期間曾彼此往來聚會，足跡散落高屏、新北、苗栗等處，研判影響層面可能較廣。開工後至今，已出現日翊物流吃年夜飯引起的家庭群聚、高雄不明感染源親友群聚及跨縣市家族群聚等因年節團聚衍生案件，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，上述3起案例對於台灣社區的影響程度大約還需要再過2天才會比較清楚。另外，嘉聯益電子廠累計15人確診，樹林廠已暫時全面停工並且安排所有300餘名移工集中檢疫，復工時程須待整體採檢結果出爐，釐清疫情影響範圍再做評估。（看完整報導）

徐州8孩案證實涉人口拐賣 父親董志民等3人遭拘留

江蘇省徐州市豐縣一名婦女連生8個孩子並遭鐵鍊束脖一事曝光引發全中國輿論沸騰後，豐縣與徐州當局連日發布新聞撇情責任，否認孩子的母親是人口拐賣的受害者，但一個聯合調查組10日終於認定本案涉及人口拐賣。孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另外兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。調查組在網路上發布通報後，數以萬計的中國民眾一面倒質疑董男為何沒有被控強姦、虐待與故意傷害罪，並要求全面調查中國鄉村地區長期存在的婦女遭拐賣問題。（看完整報導）

澳洲國會報告 挺台灣加入CPTPP

澳洲國會外交、國防及貿易事務聯席委員會10日發表報告，建議澳洲政府支持台灣加入CPTPP，報告內文提到有證據顯示，台灣加入CPTPP將對澳洲的能源產業、農業、網路安全、藥物及疫情管理、教育產業等方面均有好處。對於同樣已經申請加入CPTPP的中國，報告指出澳洲政府應該要待澳、中貿易關係重建，並且在中國的行為能夠符合CPTPP規範後，再考慮是否支持中國加入。（看完整報導）

MSCI調整台股權重2降1升 金管會估外資微幅流出16億

投資組合分析工具供應商MSCI 10日公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數權重調降至16.37%，在亞洲除日本指數權重下調至18.56%，在全球市場指數權重則上調至1.91%，MSCI台灣指數成分股新增元太、刪除緯創。金管會預估，台股指數2降1升的影響是外資流出約0.56億美元，折合約新台幣16億元，占外資持有市值僅0.006%。金管會並強調，MSCI調整權重與台股表現沒有絕對關係，台股走勢主要是看國際整體情勢變化及產業基本面。（看完整報導）

阿羅哈客運嚴重入不敷出 19日起停駛一年

阿羅哈客運股份有限公司10日表示，台北高雄、台北嘉義路線自去年收回停駛的決定以來，每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出情況相當嚴重，因此19日凌晨0時之後將停駛一年，阿羅哈客運各場站窗口仍可受理預售票的退款事宜。高雄市區監理所表示，阿羅哈客運如果一年內未申請復駛就是歇業。（看完整報導）

羽生結弦連摔無緣3連霸排第4 北京冬奧花滑陳巍摘金

北京冬奧男子花式滑冰比賽結果10日出爐，美國華裔選手陳巍以332.6分高分摘金，挑戰3連霸的日本名將羽生結弦挑戰4周半跳連2摔，僅拿下第4名。陳巍在艾爾頓強的火箭人歌曲聲中，不負「四周跳之王」的盛名，在觀眾的歡呼聲中5度完成四周跳的動作。羽生結弦儘管因連續失誤僅獲第4名，但他挑戰前所未見的4周半跳（4A）仍在國際大賽首獲判定為旋轉角度不足的4A。（看完整報導）

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

丹麥2月1日起成為歐盟第一個解除國內幾乎所有防疫限制的國家，美、英、法、瑞典及韓國也紛紛鬆綁，開始轉向與病毒共存。紐約等州的州長已經宣布，他們很快會撤銷成人在室內公共場所的口罩強制令。此外，英格蘭地區到一月底已幾乎全面取消所有限制，如今在密閉場所已不需要戴口罩，疫苗護照計畫也遭擱置。（看完整報導）

加拿大卡車司機美國邊界示威 白宮憂危及供應鏈

加拿大抗議群眾1月28日集結在加拿大首都渥太華大規模示威，要求結束聯邦強制跨邊境卡車司機接種COVID-19疫苗的規定，示威活動擴散到安大略省溫莎以及亞伯達省庫茨的美加邊界口岸。白宮發言人莎琪表示支持言論自由，但也警告邊界遭封鎖可能使供應鏈受影響，干擾工業生產。此外，受加拿大示威運動影響，法國上萬名反抗疫民眾9日陸續自法國各地出發，預計週末集結巴黎，再前往布魯塞爾。（看完整報導）

美共和黨議員提制裁中共法案 對象包括習近平

美國眾議院多名共和黨議員正推動「制裁中共法」立法行動，根據法案內容，制裁對象將包括全部2000多名中國共產黨全國代表大會成員。法案生效30天後，美國總統需對中共黨代會成員及其直系成年家屬進行制裁。這意味著法案若通過實施，中共總書記習近平及其家屬將面臨美國制裁。這項內容強硬的法案，可視為美國國會最新針對中國政府官員的措施，預料將使已經跌至谷底的美中關係雪上加霜。（看完整報導）