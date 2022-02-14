北市15日微解封 電影院開放飲食國高中可辦畢旅

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台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲宣布，15日起微解封，國、高中可畢業旅行。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北14日電）台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲今天宣布，明天起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可畢業旅行，未打疫苗的幼兒園和國小學生則暫緩跨縣市校外教學。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，Omicron變異株潛伏期約2至4天，從7日開工觀察到今天，北市無新增不明來源確診，社區應該安全，明天起微解封。

微解封內容為電影院可飲食、雙層餐車可開放、國高中可辦校外教學與畢業旅行、動物園與天文館等社教場所取消人數限制與預約制。

此外，社會局與衛生局社區照顧據點可上課，有條件共餐，已打2劑疫苗長者可內用、未打的外帶，服務人員應打滿疫苗，若經醫師評估不建議打，要每週篩檢1次。

柯文哲表示，因國高中學生幾乎都已打過疫苗，所以開放跨縣市校外教學、畢旅，參加師生需接種2劑疫苗滿14天，沒打疫苗的需有3天內快篩或PCR陰性證明，快篩劑費用由學校支出。

而幼兒園與國小，僅開放在北市內校外教學，跨縣市交流活動暫緩；學校場地租借方面，也只開放國中以上室內外場地，國小不開放。

此外，在停課標準方面，學校1人確診，全班停課14天；若不同班級的2人確診，全校停課14天，緊急狀況預防性停課1到5天，都會啟動線上教學。

柯文哲表示，解封要一步步慢慢來，且所有規則都會隨時按照疫情調整。（編輯：方沛清）1110214

（台北市政府提供）

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