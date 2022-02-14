更多編輯台推薦新聞：
把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
檢疫減為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情5/300

北市15日微解封 電影院開放飲食國高中可辦畢旅

2022/2/14 16:39（2/14 16:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲宣布，15日起微解封，國、高中可畢業旅行。（台北市政府提供）
台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲宣布，15日起微解封，國、高中可畢業旅行。（台北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北14日電）台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲今天宣布，明天起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可畢業旅行，未打疫苗的幼兒園和國小學生則暫緩跨縣市校外教學。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，Omicron變異株潛伏期約2至4天，從7日開工觀察到今天，北市無新增不明來源確診，社區應該安全，明天起微解封。

微解封內容為電影院可飲食、雙層餐車可開放、國高中可辦校外教學與畢業旅行、動物園與天文館等社教場所取消人數限制與預約制。

此外，社會局與衛生局社區照顧據點可上課，有條件共餐，已打2劑疫苗長者可內用、未打的外帶，服務人員應打滿疫苗，若經醫師評估不建議打，要每週篩檢1次。

柯文哲表示，因國高中學生幾乎都已打過疫苗，所以開放跨縣市校外教學、畢旅，參加師生需接種2劑疫苗滿14天，沒打疫苗的需有3天內快篩或PCR陰性證明，快篩劑費用由學校支出。

而幼兒園與國小，僅開放在北市內校外教學，跨縣市交流活動暫緩；學校場地租借方面，也只開放國中以上室內外場地，國小不開放。

此外，在停課標準方面，學校1人確診，全班停課14天；若不同班級的2人確診，全校停課14天，緊急狀況預防性停課1到5天，都會啟動線上教學。

柯文哲表示，解封要一步步慢慢來，且所有規則都會隨時按照疫情調整。（編輯：方沛清）1110214

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
延伸閱讀
檢疫減為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看何美鄉：台灣現階段防疫策略不宜清零 恐事倍功半北市15日擬微解封 可辦畢業旅行電影院開放飲食
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀