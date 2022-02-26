桃園一家3口染疫源頭待釐清 不明傳播鏈增至8條

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（中央社記者張茗喧台北26日電）國內今天新增6例COVID-19本土病例，其中4例感染源不明，有3例為桃園一家3口家庭群聚、1例為台中40多歲驗船師，正持續展開疫調匡列，感染源不明傳播鏈增至8條。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿宣布，國內新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，分別為桃園3例，台中、新北、宜蘭各1例。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，桃園3例為感染源待釐清的一家3口家庭群聚，30多歲的丈夫（案20483）2月25日因工作要求進行PCR採檢驗出陽性、Ct值26，疫調發現曾於2月23日出現咳嗽症狀。

莊人祥說，進一步採檢同住家人，發現20多歲在物流業工作的太太（案20484）、未滿10歲的兒子也確診，而太太早在2月17日就出現輕微咳嗽、流鼻水症狀，有可能是最早染疫的個案，但相關疫情仍在釐清中。

另一起感染源待釐清的個案，是台中一名40多歲男性驗船師（案20455），莊人祥指出，這名個案近日在中南部多個港區登船工作，2月14日、19日採檢PCR均陰性，直到2月24日採檢才呈現陽性、Ct值23，目前共匡列68名接觸者採檢，已知63人陰性，5人待採檢。

莊人祥表示，目前初步研判個案較有可能在登船工作時被傳染，會持續針對2月19日以後的工作場域展開調查。

另外，昨天新增的2起家庭群聚今天也出現衍生個案，莊人祥說，雙北染疫父子檔中的爸爸（案20397）曾於2月17日到新北市一家火鍋店用餐，經採檢火鍋店員工發現1人確診（案20456）、Ct值24，但傳染途徑有待釐清，同起群聚累計3人確診。

莊人祥表示，至於另一起由境外移入個案（案20089）造成的家庭群聚，昨天已知協助送餐的姊姊（案20395）確診，今天這名姊姊工作的火鍋店也有一名20多歲男同事確診（案20486）。

莊人祥說，今天共新增2條感染源待釐清的疫情傳播鏈，累計有8條本土疫情傳播鏈，將持續疫調防堵疫情。（編輯：陳政偉）1110226