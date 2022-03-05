高雄自助餐群聚再增5人染疫 擴及台南、新北

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（中央社記者張茗喧台北5日電）高雄自助餐女員工家庭群聚案擴大，今天再增5例確診，不僅女員工的父母、姊姊都確診，這對父母2月20至22日曾參加的宜蘭旅遊團也有2人染疫，分屬台南及新北，整起群聚累計6人確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿指出，今天新增8例本土病例，其中5例與高雄自助餐群聚相關、3例與桃園米迪幼兒園相關，另有新增72例境外移入病例，沒有死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，昨天高雄有一名自助餐店女員工確診，感染源待釐清，採檢發現女員工的父母、姊姊都確診，4人曾於2月27日至3月1日至花東旅遊。

莊人祥說，經疫調發現，染疫母親（案20861）早在2月24日就出現咳嗽症狀，姊姊（案20862）3月1日也出現咳嗽、流鼻水症狀，父親（案20860）至今無症狀，3人一採Ct值介於15到21之間，二採Ct值都往下降，顯示病毒量持續提高。

莊人祥指出，由於染疫母親是全家最早發病的個案，且父母二人曾於2月20日至22日參加旅遊團，從高雄至宜蘭旅遊3天2夜，進一步採檢旅遊團成員，再驗出2名團員染疫，分別住在台南及新北，其餘約30人均陰性。

莊人祥說，目前這個旅遊團已有4名團員確診、遍及3縣市，且民眾在遊覽車上可能唱歌、密切互動，將對所有團員採檢血清抗體，同時將追查旅遊期間到過的旅館、餐廳等，以釐清感染源，整起群聚累計6人確診。

桃園米迪幼兒園方面，今天也新增3例確診病例，莊人祥指出，3例均為居家隔離期間陰轉揚，其中一人為染疫學童（案20618）的母親（案20863），這名個案2月27日採檢陰性，2月28日陪女兒住院隔離，3月3日出現咳嗽症狀，隔天採檢陽性、Ct值29。

另2名個案是富林國小一對姐弟（案20910、20911），莊人祥說，2人於2月27日居家隔離採檢陰性，3月4日出現發燒症狀、採檢陽性，Ct值介於19.5至24.8之間。（編輯：陳政偉）1110305