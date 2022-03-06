早安世界》烏克蘭官員空襲警報中感謝台灣援助 期待擴大雙邊合作

烏克蘭官員空襲警報中感謝台灣援助 期待擴大雙邊合作

俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣政府除了譴責俄國的侵略行為，並提供27噸醫療物資給烏克蘭，2日再公布銀行專戶資訊供民助捐款，截至台北時間5日下午4時30分已湧進新台幣2億1419萬元。目前參與協調首都基輔物資補給的前烏克蘭經濟部長庫赫塔感謝台灣協助，並向中央社表示，期待未來與台灣擴大合作。烏克蘭駐越南大使館5日舉辦慈善活動，為身處戰火的同胞募款。大使館臨時代辦日金娜也特別感謝台灣捐贈醫療物資與加入制裁俄羅斯的行列。（看完整報導）

暫時停火協議不算數 烏克蘭2城難民疏散受阻

俄羅斯國際傳真社（Interfax）5日報導，俄國國防部宣布自莫斯科時間5日上午10時（台北時間5日下午3時）起停火，以利建立人道走廊，但烏克蘭外交部隨後指控俄軍仍轟炸馬立波及沃爾諾瓦哈，需要撤離的民眾受阻。綜觀俄羅斯入侵烏克蘭9天以來，俄軍的作法仍是維持多線進擊，包圍大城、奪取關鍵港口，沒有集中兵力猛攻單一正面或首都基輔。其中，烏克蘭東南部重要港市馬立波遭封鎖，市長波成柯5日表示，當地水、電與供暖已在俄軍持續的砲擊之下被切斷。（看完整報導）

俄媒禁提「入侵」否則最重關15年 BBC、CNN也做不下去

俄羅斯傳媒監管機關4日表示，由於社群平台臉書封鎖多家俄國媒體，俄方以封鎖臉書作為回應。同日，俄國總統蒲亭簽署新法規定，凡是報導關於俄軍「假消息」者，當事人最高可判15年徒刑。隨著莫斯科當局加強箝制新聞自由，外國媒體紛紛撤守，彭博宣布所有在俄羅斯的記者都先暫停工作，CNN則表示，將停止在俄國播出。英國廣播公司（BBC）宣布暫停旗下記者在俄羅斯的工作，加拿大廣播公司（CBC） 也將暫停來自俄國的報導。蒲亭政權這些作為，是俄羅斯推動多年的認知作戰的一環。（看完整報導）

學校住宅炸毀照戳破蒲亭不傷平民謊言 烏克蘭外長控俄軍性侵婦女

令人心碎的照片控訴俄羅斯入侵暴行：烏克蘭軍人從一個剛受到嚴重攻擊的現場救出一名小嬰兒；伊爾平市遭到大規模砲擊後，婦女經過一間正在起火燃燒的房子時，看起來身心俱創。這些照片讓俄羅斯總統蒲亭聲稱沒有轟炸烏克蘭城市與平民區的說法破功。另外，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日在英國智庫發言指控，入侵的俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。（看完整報導）

高雄自助餐群聚案擴及台南新北 同一旅遊團累計4人確診

國內5日新增8例本土病例，其中5例與高雄自助餐廳群聚相關，不僅女員工的父母、姊姊都確診，這對父母2月20至22日曾參加的宜蘭旅遊團也有2人染疫，分別是台南及新北市居民。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前這個旅遊團已有4名團員確診，遍及3市，且民眾在遊覽車上可能唱歌、密切互動，因此將對所有團員採檢血清抗體，同時將追查旅遊期間到過的旅館、餐廳等，以釐清感染源。桃園市5日新增3例米迪幼兒園群聚個案，為居隔期間確診。桃市府表示，個案足跡僅有1處便利商店；針對觀音國小及附幼居隔者共1004人進行2次採檢，結果皆為陰性，疫情持續穩定。（看完整報導）

最硬教召第一梯次編成 受召人員兩樣情

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，第1梯次近500名受召人員5日在桃園市蘆竹區山腳國小報到，各項訓練實施前，先量測體溫、消毒、快篩確保防疫安全。受召人員展現不同反應，有人期待、有人寧可不必再入營，還有情侶離情依依，女友淚眼相送，成為場邊另類焦點。從軍方發布照片可見，換裝草綠迷彩軍服的受召人員在一處廟宇前列隊，由連長宣布編成命令，正式展開為期14天的教召訓練。此次最高階的後備軍人為已退伍5年、現年49歲的少校副營長陳明中，曾歷任中隊長、幕僚及作戰官等職。（看完整報導）

專題／輪下冤魂多高齡 車禍死亡連3年逾千人

台灣的人口結構逐漸老化，馬路頻傳銀髮族事故，每年因車禍死亡的65歲以上民眾達1000多人，居各年齡層之冠。長輩比青壯年易出車禍，事故類型又以涉及行人與機車最常見。值得注意的是，高齡者騎機車自撞情況愈來愈嚴重，近3年死亡數破百。另一方面，電動代步車在長輩之間愈來愈普及，有年紀的人也愛電動自行車或電動輔助自行車，這些「微型電動車」入手容易，充電就能上路，但也一撞就飛。為了營造高齡安心的用路環境，除了軟硬體的改進，公共運輸的推廣需要能夠打動人心的宣導方案。（看完整報導）

獨家／高鐵購新車日本報價不合理 改洽他國廠商

台灣高鐵新購列車案去年初第2度廢標，主因是日本廠商報價不合理。台灣高鐵上週在董事會報告購車進度，目前已接洽到第3方業者，傳聞是歐洲國家團隊。台灣高鐵上路15年，目前使用的車輛是日本系統，以日本新幹線700型車輛為基礎，再依據台灣的路線、環境、氣候、法規、營運需求等國情差異調整改良後製作而成，型號為代表台灣的700T，列車由川崎重工、日本車輛及日立製作所（Hitachi）等3家日本廠商承製，台灣高鐵先後共採購34列。（看完整報導）

政院：唐鳳接籌備數位發展部召集人 加速籌組作業

行政院5日表示，長蘇貞昌已指派政務委員唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期盼加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事將適時對外發布。行政院發言人羅秉成表示，政務委員郭耀煌近日向蘇貞昌表達其階段性任務已告一段落，希望返回校園任教意願，但蘇貞昌非常欣賞重視郭耀煌在專業領域上的表現，現階段仍需借重其長才，堅持予以慰留。（看完整報導）

傅崐萁最高票進國民黨中常會 有助鞏固朱立倫權力核心

國民黨5日舉行中常委選舉，立委傅崐萁以第一高票當選，躋身國民黨權力核心，最引人關注。黨內人士分析，黨主席朱立倫上任之後，一路相挺的傅崐萁進入中常會，將更能幫助朱立倫推動黨務，未來角色舉足輕重。這次選舉期間頻傳包括換票、請客等傳言，國民黨表示，如果查明屬實違反規定，提報後撤將銷當選或遞補資格。金門縣黨部傳出選票上遭做記號監票，引來黨代表不滿，直斥「藍色恐怖」。黨部澄清無此事，但坦言選舉結果與參考名單落差大。（看完整報導）