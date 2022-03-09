早安世界》斬斷戰爭財源 美停止進口俄國石油 英國跟進
斬斷戰爭財源 美停止進口俄國石油 英國跟進
美國總統拜登8日回應國內政壇與民間的呼聲，在和盟國密切協商後宣布停止進口俄羅斯石油、天然氣與其他能源產品，瞄準俄羅斯經濟命脈，加強制裁軍事入侵烏克蘭的力道。英國也表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。俄羅斯是全球極為重要的原油和石油產品出口國，每天可提供約700萬桶石油或7%全球供應量，路透社從6大面向分析，繼各項金融與商業抵制之後進一步禁止進口石油及相關產品，是西方國家前所未見的制裁措施，將對全球經濟帶來通膨等影響。（看完整報導）
2月CPI年增2.36% 央行：俄烏衝突恐加劇通膨壓力
行政院主計總處8日公布，2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，已連續7個月超越2%的通膨警戒線。與民眾荷包密切相關的外食費、重要民生物資漲幅持續擴大，2月外食費年增率達4.8%，創下逾13年最大漲幅。主計總處官員表示，俄烏戰爭仍充滿不確定性，恐加劇物價上漲壓力。中央銀行也指出，雖然俄烏衝突對台灣經濟成長影響溫和，但國內原油、小麥等原物料大多仰賴進口，國內通膨壓力恐加劇。（看完整報導）
2月出口374.5億美元創同期新高 連20紅寫史上次長週期
財政部8日公布2月出口金額為374.5億美元，創歷年同期新高，比去年同期增加34.8%，是連續第20個月出現成長，其中電子零組件出口額157.32億美元，更是連續34個月出現增幅。展望3月，財政部預估出口值將在412億美元至430億美元之間，有望創單月新高。財政部統計處長蔡美娜分析，各國逐步解封，終端需求明顯回升，加上原物料行情隨油價迅速走高，激勵客戶端備貨力道等因素，都讓出口寫下亮眼成績。（看完整報導）
俄軍持續砲擊烏克蘭難民撤離路線 基輔外圍爆發肉博戰
烏克蘭首都基輔西北方的城鎮伊爾平（Irpin）上演慘烈戰事，據烏克蘭士兵與逃難民眾形容，街頭發生雙方近身肉搏戰，戰火可能即將蔓延到基輔。俄國8日開設人道走廊，讓烏克蘭平民從基輔、蘇米、哈爾科夫及馬立波等城鎮撤離。烏克蘭外交部也說，第一支載運居民和外國學生的車隊已離開蘇米，將前往中部的波塔瓦。但烏克蘭官員同時指控，跡象顯示俄軍又對人道援助路線的方向開火，砲擊馬立波平民的撤離路線，此舉已違反停火協議，官員呼籲各界加強對俄國施壓，迫使俄方信守停火承諾。（看完整報導）
傳俄國內部估戰爭最多再打3個月 拖久國家經濟會崩盤
英國「泰晤士報」接獲吹哨者爆料，根據俄國政府內部評估，攻打烏克蘭的戰爭最晚必須在6月結束，否則俄國經濟恐怕會崩盤。吹哨者還說，俄國需要超過50萬兵力才能佔領烏克蘭，俄羅斯不可能勝利。此外，雖然俄方公布陣亡人數不到500人，實際恐破1萬人。英國國防大臣華勒斯表示，不論烏克蘭未來會怎麼樣，俄羅斯總統蒲亭已經失去全球影響力，這場戰事將會是蒲亭的末路。（看完整報導）
俄烏掀史上最大網戰 專家警告各國企業恐服務中斷
俄羅斯入侵烏克蘭所引發的激戰延燒到網路，俄國在戰火爆發之前就早已進行資訊戰、烏國近來也號召全球加入抗俄網軍、美國網路司令部暗助烏國以及民間駭客自發參戰。專家憂慮，網攻的影響恐怕會外溢，提醒企業和一般民眾要做好準備，水電交通等公用服務可能因網路戰中斷。（看完整報導）
民調差異極小選情難捉摸 韓國總統大選關鍵一次看
韓國第20屆總統大選9日登場，聲勢最大的2位候選人為執政黨共同民主黨的李在明及在野政黨「國民力量」的尹錫悅，投票結果預計晚間出爐。李在明與尹錫悅在選前的支持度都在4成上下，差距極小，專家認為結果難以預測。本屆大選被韓國輿論稱為「反感大選」，兩位候選人在一般民眾眼中的反感度都高達近5成。為打破選民對現行政策的負面態度，執政黨候選人必須提出有別於現任文在寅政府的政見，但這使得李在明與尹錫悅政見相似度高，且多集中於提高住房供給、減稅、創造工作機會等福利政策，但缺乏具體措施。（看完整報導）
全球COVID-19病逝總數破600萬 實際情況恐更嚴重
法新社根據官方來源匯整的數據顯示，自COVID-19疫情爆發以來，全球染疫病逝者總數已突破600萬大關。美國已通報96萬311起死亡病例，其次是巴西65萬2341例及印度51萬5102例。世界衛生組織（WHO）認為，染疫死亡的實際數字可能高出兩至三倍。（看完整報導）
婦女節中國消費氣息轉淡 網友籲勿忘鐵鏈女
8日是國際婦女節，在中國有「女神節、女王節」之稱，歷年來常出現各種商業促銷活動，但今年受到COVID-19疫情、當局加強監管及徐州鐵鏈女事件影響，消費氣息轉淡，而且有網友發出各種文章和創意圖文，呼籲勿忘遭拐賣並被鐵鏈鎖脖的徐州8孩母親。（看完整報導）
高中8/1起早自習禁考試 每週至少4天首節課前到校即可
教育部公布新規，訂定每週全校集合活動（如朝會）最多1天，至少有4天早自習時間由學生自主規劃運用，8月1日起實施。教育部國教署長彭富源表示，高中早自習、第8節課都不可實施任何列入學業成績計算的評量，國中、國小也繼續推動「教學正常化」，呼籲學校不要有任何「繞道」或變相考試。（看完整報導）
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