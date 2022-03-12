早安世界》台灣菲律賓互認疫苗證明 國人赴新加坡僅需自行快篩
台灣菲律賓互認疫苗證明 國人赴新加坡僅需自行快篩
中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已同意相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起持台灣的COVID-19疫苗接種證明赴菲律賓，無須訂防疫旅館即可登機，入境後也不必隔離。另外，新加坡也宣布進一步放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區前往新加坡的旅客在入境後24小時內僅需自行快篩，不需在專人監督下接受檢測。（看完整報導）
新增7本土病例 醫護接觸確診者若符合條件仍可上班
國內11日新增7個COVID-19本土確診病例，其中4例出現在台南市，與旅遊團復康巴士案有關，另3例為雙北市一起家庭群聚，感染源待釐清。同時，為避免醫護人員接觸確診者遭隔離導致人力短缺，中央流行疫情指揮中心11日宣布，未來打滿3劑的醫護若無症狀、採檢陰性且非高風險接觸者，可申請免居家隔離，繼續工作。但若是非屬必要的工作人員、免疫不全、出國返台者均不適用。（看完整報導）
俄軍坦克車隊遭伏擊 首度空襲烏克蘭西部城市
俄羅斯軍隊11日對烏克蘭多處目標進行飛彈和火砲遠距攻擊，遭到攻擊的包括中部城市第聶伯羅與周邊城市及位在西半部的機場，這是俄軍自2月24日從東、北、南3個方向入侵烏克蘭以來，首度攻擊烏克蘭西部地區。法新社報導，在第聶伯羅市11日凌晨發生的3起空襲中，幼兒園、公寓和鞋廠成為目標，且除了馬立波的醫院被攻擊，另外還有2處婦幼醫院遭摧毀。美國國家情報總監海恩斯表示，俄軍遭受的抵抗超出預期，便不顧後果對平民展開攻擊。另一方面，根據烏克蘭軍方釋出的無人機影片，烏軍在基輔附近伏擊俄國裝甲分隊，好幾輛俄軍坦克被當成活靶砲轟，軍事專家認為，這顯示俄方戰術出現問題。（看完整報導）
貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
烏克蘭戰事爆發後，外交部日前3度安排專車成功撤離烏克蘭僑民與學生，外貿協會在基輔的台貿中心主任徐裕軒為其中關鍵功臣，他冒著低溫及可能被轟炸的危險，忍著恐懼與疲勞，協助一輛輛台僑專車離開烏克蘭，一週內成功安全撤離43人。基輔台貿中心是台灣在烏克蘭唯一的代表機構，徐裕軒扛起保護僑民的責任，他坦言，經歷過空襲警報和轟炸，沒人不會驚慌害怕，但他拚命完成任務，只因為他體認到自己可能是僑民逃離烏克蘭的唯一希望。（看完整報導）
台美簽署69.9億軍購案 新型野戰通信系統114年抵台
美國國防安全合作署109年12月宣布售台「野戰資訊通信系統」，包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統和人員培訓與後勤支援等服務。根據政府電子採購網9日刊載，台美已正式簽署這項合約，決標金額約69.9億元，將在114年9月完成。軍方人士表示，此軍購案可視為陸區系統的升級案，這套系統抵台後，不僅能夠用於作戰時建立完整通訊，也可用於國軍在通訊不良地區的救災任務。（看完整報導）
RCA一軍24人獲賠確定222人發回更審 首波262人已獲賠償金5億
美國無線電公司（RCA）第一波工傷求償案（俗稱一軍案）已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴，案經上訴，最高法院11日判24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。RCA民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等導致不少員工罹癌。RCA員工關懷協會表示，首波262人已獲發5億多元賠償金，但部分會員在理賠後才出現嚴重病症，協會將全力協助求償。（看完整報導）
MLB勞資雙方達成協議 新球季4/7開始打滿162場
MLB去年12月因勞資協議談不攏封館，導致2022年球季前兩週例行賽被取消。勞資雙方10日達成協議，為MLB史上第2長的停工劃上句點，內容包括提高最低薪資、頂級年輕球員獲薪資仲裁前的新獎金分潤方案、提高豪華稅門檻等。春訓營3月13日展開，例行賽將延後7天，在4月7日揭開序幕，本季將打滿162場比賽。（看完整報導）
中國本土確診破千例 上海小學改線上授課長春停工停課
中國COVID-19疫情升溫，連續4天本土病例破500例，11日更超過千例，至少已有23個省市區通報疫情，大多數為無症狀感染者。吉林農業科技學院近日爆發群聚疫情，當局調動300輛大巴轉運學生，長春市11日起停工停課停駛公車。上海全市中小學12日起全部調整為線上教學，幼兒園也暫時關閉。另外，香港11日新增2.9萬例陽性病例，其中核酸確診1.8萬例，是近期首次低於2萬例，不過衛生官員重申疫情仍然嚴峻。（看完整報導）
研究揭COVID-19患者注意力下降 輕症也可能損及大腦
根據一項分析COVID-19患者染疫前後的大腦斷層影像新研究，即使是輕症患者也有大腦萎縮、灰質減少的情形。大腦灰質是中樞神經的一部分，主管記憶與情緒等，並影響人際溝通。研究發現，輕症的染疫者，在多個大腦區域減少0.2%到2%的灰質，且染疫者有腦萎縮和腦組織損害的情形，導致注意力下降、做事效率不彰。專家表示，染疫造成的腦損傷是否不可逆轉，仍待更多研究。（看完整報導）
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
為增加民眾消費時使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，財政部賦稅署11日表示，111年統一發票自1、2月期起，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由100萬組增加至165萬組。雲端發票專屬獎包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計今年每期共可開出176萬6030組。（看完整報導）
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