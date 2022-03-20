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疫情8/300

桃園新增確診者足跡 曾前往桃機與購物中心

2022/3/20 15:17（3/20 15:44 更新）
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桃園市政府公布19日確診者新增公共場所足跡，曾前往桃機、購物中心、速食店、連鎖賣場及小吃店等6處。（桃園市政府提供）
桃園市政府公布19日確診者新增公共場所足跡，曾前往桃機、購物中心、速食店、連鎖賣場及小吃店等6處。（桃園市政府提供）
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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市政府今天公布昨天確診者新增公共場所足跡，曾前往桃機、購物中心、速食店、連鎖賣場及小吃店等6處，環保局已完成消毒作業，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿表示，今天雖無本土新增確診個案，但有昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的案21913及案21914新增公共場所足跡。包括11日下午2時8分曾至大園區中正東路的肯德基桃園大園店；12日下午3時17分曾到大園區和平東路的全聯大園和平門市。

另外，13日下午2時42分曾至桃園國際機場台灣玩藝大街（5F南側商場），3時40分曾至中壢區領航南路的雲之滇米干米線；15日下午4時43分曾至中壢區實踐路的福州乾拌麵，5時58分曾至大江購物中心內的ZARA門市。

市府提醒市民，如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110320

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