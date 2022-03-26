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疫情11/300

高雄確診者到屏東東港聚餐停留3小時 匡列39人

2022/3/26 14:58（3/26 15:36 更新）
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屏東縣政府26日指出，高雄市一名確診者曾赴屏東，並公布相關足跡。縣府表示，相關足跡點皆已派員完成清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月26日
屏東縣政府26日指出，高雄市一名確診者曾赴屏東，並公布相關足跡。縣府表示，相關足跡點皆已派員完成清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月26日
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣政府今天公布高雄市一名女性確診者（案22459）至屏東足跡，她在3月18日與家人至東港鎮牛哥海鮮炭烤聚餐3小時，縣府衛生局匡列39人，相關足跡場所已完成清消作業。

屏東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，高雄案22459與案22394為職場接觸者，3月21日出現喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，前往醫院就診，PCR檢驗結果呈陽性確診，目前收治負壓隔離病房。縣府匡列11人為自主健康管理、28人自我健康監測。

屏東衛生局指出，依據疫調顯示，案22459於3月18日晚上7時至10時至東港鎮牛哥海鮮炭烤用餐，屏東縣環保局已展開相關足跡地點消毒作業，呼籲足跡曾至相關場所的民眾注意自我健康監測如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。（編輯：卞金峰）1110326

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