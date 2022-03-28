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疫情137/300

桃園東勢國小擴大採檢結果出爐 430人全陰性

2022/3/28 18:25（3/29 02:59 更新）
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受桃園大潭電廠工程群聚案影響，平鎮區東勢國小有一名學生通報確診。桃園市政府28日表示，匡列採檢430人結果出爐，都是陰性。（圖取自東勢國小網頁dses.tyc.edu.tw）
受桃園大潭電廠工程群聚案影響，平鎮區東勢國小有一名學生通報確診。桃園市政府28日表示，匡列採檢430人結果出爐，都是陰性。（圖取自東勢國小網頁dses.tyc.edu.tw）
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）受桃園大潭電廠工程群聚案影響，平鎮區東勢國小因有一名學生通報確診，教育局今天針對學校發布停課公告並擴大採檢，桃園市政府下午表示，匡列採檢430人結果出爐，都是陰性。

根據中央流行疫情指揮中心公布昨天公布的資訊顯示，桃園市觀音區大潭電廠工程，昨天有52名移工和本國籍員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），平鎮區東勢國小也因為有學生確診，校方連夜通知全校師生停課，並規劃今天早上入校採檢。

桃園市政府新聞處下午透過通訊軟體發布訊息表示，平鎮區東勢國小今天匡列採檢的430人，檢驗結果已經出爐，全數都是陰性。

教育局表示，上午已經公告，東勢國小確診者就讀的班級，將從3月26日到4月4日期間停課10天，4月5日復課。至於學校其餘師生預計從3月26日到4月1日期間停課7天，並於4月2日復課，但會視疫情狀況滾動調整。

東勢國小公告表示，停課期間「停課不停學」，教職員工除經過通報需進行隔離外，其餘都正常上班，依照老師原訂課表，以「線上同步」或「自主學習」等方式進行學習。線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則，同時呼籲師生仍要做好戴口罩及勤洗手等防疫措施。

校方指出，若家長與孩子有線上學習問題，可個別聯繫老師，除居家隔離學生須留在家中不外出，家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師都將予以協助，但需自行在上、下學時間接送，午餐需自理或由學校協助代訂。（編輯：李錫璋）1110328

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